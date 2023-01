Pit-Cnt pidió reunirse con Lula durante su viaje a Montevideo para expresarle apoyo

Política

El Pit-Cnt envió una solicitud formal de reunión con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en busca de mantener un encuentro durante la visita que el mandatario realizará a Montevideo el 25 de enero, dijo a Montevideo Portal la secretaria general de la central de trabajadores, Elbia Pereira.

La organización realizó el pedido a través de la Embajada de Brasil en Uruguay y espera una respuesta, afirmó Pereira. De todos modos, la sindicalista puntualizó que asumían que la agenda del mandatario es “bastante apretada”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció el 6 de enero que Lula da Silva aceptó la invitación de Lacalle Pou, y visitará Uruguay el próximo 25 de enero. Además tendrá un encuentro, fuera de la agenda oficial, con dirigentes del Frente Amplio.

“Para nosotros fue de honda preocupación lo sucedido en Brasil contra la figura de la democracia”, dijo Pereira y recordó que el Pit-Cnt emitió una declaración en rechazo a la asonada a las sedes de los tres poderes ocurrida en Brasilia el domingo 8 de enero.

???? EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA SIEMPRE ????



Ante la grave situación que se está viviendo en Brasil donde en una asonada manifestantes de la derecha golpista tomo por asalto el Palacio de Planalto, sede del gobierno y el Congreso de Brasil, pic.twitter.com/WkgV1qHikx — PIT CNT (@PITCNT1) January 8, 2023

“Si esto no hubiese sucedido, de todas formas, otros mandatarios han sido recibidos por la central de trabajadores de Uruguay cuando han venido al país, por lo cual no es extraño, no es una situación que sea ajena, ni una cosa que sea novedosa para la central sindical”, agregó.

Lula visitará Argentina, China, Portugal y Estados Unidos durante los primeros meses de su mandato. El primer destino será Buenos Aires, para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se realizará el 23 y 24 de enero. Allí está previsto también una reunión bilateral con el presidente argentino Alberto Fernández.

