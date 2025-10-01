Pit-Cnt convoca a movilización en apoyo a Palestina tras bloqueo de Israel a flotilla

Política

El Pit-Cnt convoca a una movilización para el próximo jueves 9 de octubre en apoyo al pueblo palestino, luego de que Israel interceptara a los barcos de ayuda humanitaria que se dirigían a Gaza.

Según comunicó el presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, la convocatoria será desde la explanada de la Intendencia de Montevideo a las 18:30. Se realizará bajo la consigna “Basta de genocidio. Paz, justicia y libertad”.

Acerca del episodio causado por la Marina israelí sobre la flotilla Global Sumud, en la que viajan al menos tres uruguayos, Abdala lo tildó de “inadmisible”. En esta línea, solicitó la “acción enérgica” del gobierno uruguayo “en línea con el derecho internacional” respecto a este hecho.

“El bloqueo de la ayuda humanitaria dirigido a una población sometida a una política de exterminio es un delito gravísimo que deberá ser integrado a la larga lista de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado de Israel”, denuncia el Pit-Cnt a través de un comunicado compartido por Abdala.

En esta línea, se reclama que el gobierno nacional “active todos los mecanismos a su alcance para exigir la inmediata liberación” de todos los integrantes de la flotilla. En ese marco, se exige también que “asegure la integridad de las ciudadanas uruguayas que forman parte” de ella.

“Asimismo, es imperativo que la ayuda humanitaria llegue a destino con todas las garantías necesarias”, añade el texto.

Finalmente, el movimiento sindical condenó “enérgicamente” este “nuevo atropello al derecho internacional”, al tiempo que ratificó su “rechazo absoluto al genocidio en curso contra el pueblo palestino”.

Otras voces

Por otro lado, el Partido Socialista también emitió en el que “acompaña las manifestaciones” en solidaridad y apoyo a la flotilla Global Sumud, así como también a aquellas que se desarrollan en apoyo al pueblo palestino.

El sector del Frente Amplio también mencionó a los uruguayos que iban en el navío “digna y pacíficamente” y llevaban ayuda humanitaria “ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza”.

“Reiteramos la importancia del posicionamiento firme de toda la comunidad internacional y de nuestro país sobre la dramática situación que vive el pueblo palestino, así como sobre el inadmisible bloqueo de ayuda humanitaria por parte del gobierno de Netanyahu. Una posición contundente es también clave para defender la integridad de las personas que valientemente participan de las acciones de solidaridad internacional”, finaliza el Partido Socialista.

Más tarde, el FA también manifestó su solidaridad con la flotilla y se pronunció “una vez más por el alto al fuego inmediato, el fin del genocidio y la instalación inmediata de un corredor humanitario” en la Franja de Gaza.

Asimismo, el partido oficialista reiteró su “reclamo” de “devolución con vida” de los rehenes secuestrados por Hamás.

