Pit-Cnt agendó reunión con Cosse y trabaja en su plan de acciones para proyecto del 1%

El Pit-Cnt ya planifica su plan de acción para el arranque del 2026, que tendrá como uno de sus temas centrales la creación de una “sobretasa” al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) con el objetivo de financiar políticas destinadas a reducir la pobreza infantil y adolescente.

El calendario de actividades iniciará en marzo. Como puntapié, la central sindical se reunirá con la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, para analizar la propuesta que la central sindical presentó el pasado viernes. En diálogo con Montevideo Portal, Marcelo Abdala, presidente del Pit-Cnt, aseguró que las autoridades del movimiento obrero se reunirán con la jerarca en la segunda quincena de marzo.

Luego de la instancia, el titular del Pit-Cnt mencionó que se abrirán las conversaciones para difundir la iniciativa con las bancadas de los distintos partidos políticos y organizaciones sociales.

La propuesta busca implementar una sobretasa aplicada sobre el patrimonio de personas físicas y sucesiones indivisas, sin modificar el IPPF actual. Esta medida caerá sobre las personas cuyo “patrimonio fiscal exceda del mínimo no imponible”, es decir, que la medida se aplicará a las personas que tengan un patrimonio mayor a US$ 1 millón.

Apoyo frenteamplista

Ante esto, diferentes actores dentro del Frente Amplio (FA) han apoyado la medida que la central sindical puso en discusión. El intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien además fue ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de José Mujica (2010-2015), aseguró en una entrevista en La Diaria Radio: “Me parece un formato razonable de plantearlo. A veces, cuando se planteaba el 1% para el 1%, sin darle la forma, sonaba a una cosa más de eslogan. Ahora creo que hay un trabajo que está presentado de forma más seria, en cuanto a darle forma al asunto”.

“Creo que es una propuesta que el gobierno va a analizar”, sostuvo Bergara.

Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano del Uruguay, que forma parte de Frente Amplio, se reunió en una sesión extraordinaria para tratar el tema. En un comunicado emitido por la fuerza política tras la reunión, aseguraron: “Nuestro partido ha demostrado, a lo largo de más de medio siglo, estar del lado de las causas populares”.

Ante esto, reafirmaron su “compromiso con la reducción de la desigualdad y la erradicación de la pobreza, en especial en las familias con niños, niñas y adolescentes”.

La fuerza política apunta —según explicaron— a desarrollar una estrategia de largo plazo que abarque condiciones laborales dignas, acceso a educación y mejoras en materia de vivienda, integración urbana de los barrios más rezagados, entornos seguros y libres de violencia y más oportunidades para que cada persona pueda proyectar su futuro.

“Estamos comprometidos con la revisión de aquellos aspectos de nuestro sistema tributario que ameritan avanzar en justicia social e igualdad sosteniendo la actividad productiva. También considerar la posibilidad de un IVA personalizado y gravar el 1% al 1% más rico del país, entre otros instrumentos que permitan un sistema tributario más justo y proporcionen recursos para las políticas públicas facilitando la creación de empleo y el combate a la pobreza y la desigualdad”, explicaron.

En diálogo con Montevideo Portal, Juan Martín Fernández, del Partido Demócrata Cristiano, aseguró que la iniciativa del Pit-Cnt es “una propuesta a considerar, porque está bien orientada, además es una propuesta de izquierda, que ataca a la desigualdad”.

El dirigente mencionó que el análisis que realizaron de la propuesta no fue técnico, sino que se centraron en la orientación de la iniciativa, la cual comparten. “Es una propuesta potente que va en el sentido que nos parece correcto”, reafirmó.

El pasado 12 de noviembre, Óscar Andrade, senador del FA y dirigente del Partido Comunista del Uruguay, analizó en una entrevista con Montevideo Portal: “Ahora, en un país donde el crecimiento de los depósitos en el exterior pasó de 27.000 millones a 62.000 millones de dólares y en el cual, además, hay una política que se sostiene en este período de enormes esfuerzos tributarios, de renuncias fiscales gigantescas, del tamaño de 6 puntos del PIB en créditos fiscales, que una parte importante se lo devoran el impuesto a la renta empresarial y el impuesto al patrimonio... ¿Ese sector no tiene espacio para cargar un poco más?”.

Por otro lado, El Partido Socialista también apoya la propuesta que presentó la central sindical. En diálogo con Montevideo Portal, el senador y dirigente del sector frenteamplista, Gustavo González, aseguró que “el Partido Socialista apoya decididamente” la iniciativa. “No nos quedamos solo en ese 1%. Creemos que es un instrumento muy válido, muy importante, que obviamente va a atravesar el debate el año que viene en el Frente Amplio y en el país”, mencionó.

El legislador destacó que la propuesta fue trabajada por “gente que tiene una espalda académica muy interesante”, por lo que “es una propuesta muy seria”.

“No se puede mirar para el costado en esto, menos después de aprobar el presupuesto que aprobamos, que obviamente fue un esfuerzo muy grande el que se hizo, pero la cobija no da para todos”, sentenció.

