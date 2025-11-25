Pit-Cnt expresó “profunda solidaridad” con empleados por despidos masivos en M24

Política

El Pit-Cnt emitió un comunicado luego de la noticia de los despidos masivos en M24, informada sobre el cierre de la última semana.

En particular, el mivimiento sindical expresó “su más profunda solidaridad con las y los trabajadores de M24, quienes han sido despedidos de un día para otro, sin aviso previo, ni con un trato acorde a las normas éticas de convivencia que deben regir en cualquier ámbito de trabajo”.

En tal sentido, señalaron que rechazan “enérgicamente cualquier forma de despido intempestivo, arbitrario o carente de un proceso transparente, así como cualquier modalidad que vulnere la dignidad de las y los trabajadores”.

“La situación ocurrida en M24 constituye una señal de alarma que refuerza la necesidad de defender los derechos laborales y garantizar relaciones de trabajo justas y responsables en nuestro país” acota el comunicado publicado en su cuenta de X.

“Asimismo y en función de la información de alcance público referida a los compradores de las señales radiofónicas que poseía M24, señalamos nuestra preocupación por la creciente tendencia a la concentración de los medios de comunicación y la extranjerización de un bien público, como el espectro radioeléctrico”, subraya, y anuncia que “continuará acompañando a las y los trabajadores afectados, brindando todo el apoyo necesario y manteniendo un seguimiento permanente del caso”.

Este lunes, Gonzalo Cammarota, conductor del programa Justicia infinita (M24), cuestionó el “silencio” de la dirigencia, en entrevista con Al Weso (Aweno TV).

“Hace 72 horas que está circulando. Si el MPP no tuviera nada que ver, ya hubieran dicho que no tiene nada que ver”, dijo, y agregó que no supo de ningún contacto del MPP con ellos tras la noticia.

“Si quedaba una duda de quiénes eran los propietarios de la radio, el silencio…”, comentó.

En ese sentido, el comunicador aseguró que, si bien a él no le “deben nada”, le hubiera gustado que “alzaran la voz contra algo que no está bien”.

“Nosotros quedamos muy solos. No estoy mendigando nada […] Yo estoy bien, pero hay un montón de compañeros que no, y con muchos se cometió una injusticia. El manejo de la situación no fue para nada humano”, aseveró Cammarota.

