Sobretasa al 1% “más rico”: Bergara consideró que se trata de “un formato razonable”

Política

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien también fuera ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de José Mujica, consideró que la propuesta del Pit-Cnt sobre crear una tasa del del impuesto del patrimonio a las personas físicas —el 1% a “los más ricos”— para reducir la pobreza infantil y adolescente “es razonable”.

“Es un aumento en la tasa para determinado rango del impuesto al patrimonio. Me parece un formato razonable de plantearlo. A veces, cuando se planteaba el 1% para el 1%, sin darle la forma, sonaba a una cosa más de slogan. Ahora creo que hay un trabajo que está presentado de forma más seria, en cuanto a darle la forma al asunto”, dijo Bergara en diálogo con La Diaria Radio.

El expresidente del Banco Central planteó que “en el marco de la estructura tributaria actual” el planteo del Pit-Cnt es “un formato razonable”. “Creo que es una propuesta que el gobierno va a analizar”, sostuvo Bergara.

El intendente de Montevideo también fue consultado por la postura del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien rechazó la propuesta de la gremial sindical porque considera que “la forma en que uno resuelve problemas en materia de distribución del ingreso y de desigualdad tiene que ver esencialmente con política de gasto, y no es la política tributaria la que lo resuelve”, así como por el riesgo que puede suponer para las inversiones en el país.

En ese sentido, Bergara cree que la propuesta del Pit-Cnt está enmarcada en “términos” y con “la seriedad de la estructura tributaria actual, que todo el mundo estructura tributaria y menos la que refiere a inversiones”. El exministro de Economía afirmó que no cree que “una propuesta de este tipo sea espanta inversiones”.

De todos modos, consideró que “a veces, cuando se plantea más en términos de disputa política e ideológica es donde puede, de repente, haber algún ruido”.

La propuesta

En concreto, el Pit-Cnt propuso crear una “sobretasa” del Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) con el objetivo de financiar políticas que reduzcan la pobreza infantil y adolescente.

La propuesta se da tras una comisión consultiva, la cual fue integrada por el Instituto Cuesta Duarte y el Laboratorio Fiscal y Tributario del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve).

El objetivo de la central sindical fue “elaborar una propuesta tributaria orientada a obtener fondos públicos adicionales, para contribuir a enfrentar una de las principales manifestaciones de la desigualdad económica que enfrenta nuestro país: la pobreza en hogares con niños, niñas y adolescentes”.

El documento al que accedió Montevideo Portal asegura que en 2024 “la incidencia de la pobreza fue de 32,2%, de modo que uno de cada tres niños de cero a seis años vive en hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza”.

El Pit-Cnt propone implementar una sobretasa aplicada sobre el patrimonio de personas físicas y sucesiones indivisas, sin modificar el IPPF actual. Esta medida caerá sobre las personas cuyo “patrimonio fiscal exceda del mínimo no imponible”.

El dinero de la sobretasa será destinado a un fondo estatal, “cuyas características serán definidas a partir de una propuesta del Consejo Nacional de Políticas Sociales, en consulta con el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia”.

La central sindical propone fijar el “mínimo no imponible” en un patrimonio de un millón de dólares, definido como el 1 % más rico. “Como mínimo no imponible, se propone que los sujetos pasivos liquiden el impuesto sobre el excedente del mínimo no imponible, equivalente a 1 millón de dólares estadounidenses”, asegura el documento.

“Consideramos que esta propuesta constituye una acción que, a mediano plazo, debería enmarcarse en una reforma más general orientada a dotar de mayor progresividad al conjunto del sistema tributario uruguayo. Las acciones necesarias para este objetivo no pueden reducirse a la discusión o aprobación de esta Sobretasa”, asegura el Pit-Cnt.

“La propuesta busca contribuir a abrir una discusión relevante en lugar de cerrarla, constituye un paso importante para recorrer el camino hacia la erradicación de la pobreza infantil”, sentencia.