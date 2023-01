Pereira tras críticas de Orsi por acto con Lula: “Sin la unidad, el Frente Amplio no gana”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo a Telemundo que entiende las críticas del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien aseguró, en diálogo con Doble Click de radio Del Sol, que fue un “error” que el FA invitara oficialmente por redes sociales a la explanada de la Intendencia de Montevideo para saludar al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva.

Orsi planteó el jueves que el recibimiento organizado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, “se transformó más en un acto que un reconocimiento”, y agregó: “La verdad, eso ocurrió. Cuando vi la invitación o la convocatoria desde nuestro propio Frente Amplio y no hubo una discusión política, eso quizás genera esa confusión no muy conveniente. Me imagino también para lo que es la delegación de Lula que él no tenía pensado hacer acto. De verdad, lo dijo ayer”.

“No entendí mucho de dónde surge la invitación. Ahí el propio Frente [Amplio] invitamos a la gente, capaz que eso no ayudó”, dijo el intendente canario.

En respuesta, Pereira asumió que fue él, como presidente del FA, quien resolvió convocar a los frenteamplistas a saludar a Lula en el balcón de la Intendencia. “Yo creo que fue una decisión acertada. No hubo tiempo para colocarlo en la Mesa” Política del FA, “porque no estaba confirmado el día de la Mesa, pero sí se advirtió que la posibilidad existía”.

El presidente de la fuerza política precisó “que esta posibilidad existía lo supo la Mesa y también lo supo el Secretariado del Frente Amplio, y se asumió la convocatoria”. Pereira destacó que “de un día para otro, con plaquitas de WhatsApp, y convocatorias en las redes del FA se llenó la explanada”.

“Cuando nosotros reconocemos a Lula, reconocemos al hombre que llevó adelante la política Hambre Cero, que llevó adelante sacar a la mayor cantidad de personas de la pobreza, que convirtió a Brasil en la sexta potencia mundial, que generó los mayores niveles de distribución que hubo en Brasil en su historia. Reconocer eso es reconocer al progresismo de Lula y eso es un acto político”, acotó.

Luego, pidió unidad. “Sin la unidad, el Frente Amplio no gana”, dijo al informativo de canal 12. “Todos somos conscientes acá que todos precisamos de todos. Incluso aquellos que no vamos a participar de la contienda electoral. Todos precisamos de Carolina, de Yamandú, de [el intendente de Salto, Andrés] Lima, de [el senador Mario] Bergara, del [senador Óscar] Boca Andrade. Todos precisamos de ellos”, concluyó.

Bergara, precisamente, manifestó este jueves que ve con “preocupación” que se “reiteran episodios” que parecen “adelantar la contienda electoral” de las precandidaturas frenteamplistas.

Después del acto en la Intendencia de Montevideo, el intendente de Canelones se reencontró con Lula en la chacra del expresidente José Mujica, reunión de la que también participó Pereira.

