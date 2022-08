Pereira sale en defensa de TV Ciudad y pide que observen contenidos “para ver que mienten”

Política

“¿Por qué molesta tanto TV Ciudad?”, se pregunta Fernando Pereira en un posteo en sus redes, retomando así una polémica instalada en la agenda política en los últimos días.

La primera chispa la encendió el presidente Luis Lacalle Pou, cuando fue a presentar el anteproyecto de reforma de seguridad social a la sede del Frente Amplio y, al organizar la ronda de preguntas de los periodistas, dijo “primero el medio local”, en referencia a TV Ciudad.

Luego siguió Laura Raffo, que esta semana en entrevista con Primera Mañana (El Espectador) afirmó: “TV Ciudad tiene un sesgo político que es utilizado como herramienta por Cosse”. La excandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) por los partidos de la coalición agregó que el sesgo “se nota en determinados programas”, y aclaró: “No quiero demonizar a TV Ciudad; no me parece mal que exista un canal que comunique y ponga al tanto a las personas de las distintas situaciones que se viven en la ciudad”.

A su cruce salió la intendenta Carolina Cosse, que consideró “una falta de respeto” los dichos de Raffo y destacó que en TV Ciudad “tienen voz hasta los que piensan que la señal debe desaparecer”. También afirmó que “solo alguien que nunca miró la señal” puede “hablar de TV Ciudad como una herramienta política”.

Ahora Pereira se mete en la discusión para poner de relieve todos los contenidos que se pueden ver en el canal de la IM. Menciona que cada año se transmite la Marcha del Silencio, así como los actos del Día de los Trabajadores. Destaca que sin TV Ciudad “no habría transmisión en vivo desde Madrid con la entrega del premio Cervantes a Peri Rossi” y “no llegaría a la gente de manera gratuita la NBA”.

“Sin TV Ciudad solo quedaría el titular de algún diario que el 28 % de los trabajadores privados no tuvo pérdida salarial y no como tituló MVD Noticias, que el 72% de los trabajadores privados sí tuvo pérdida salarial. Sin TV Ciudad no habría tenido la gente tres partidos gratis de la selección. Sin TV Ciudad en concierto, a la gente no le llegaría un show nacional o internacional en su pantalla abierta, y así puedo seguir...”, expresa el dirigente frenteamplista.

Y luego advierte: “Probablemente a muchos no les guste, pero sobre gustos se puede opinar. Lo que no es legítimo es desacreditar la televisión pública de la ciudad”.

Finalmente, Pereira asegura que ha visto en el canal “un brutal nivel de profesionalismo y un buen equipo técnico” e invita a observar sus contenidos. “La presión sobre TV Ciudad nos debería llevar a ver parte de su programación y ahí nos daremos cuenta que nos mienten”, concluye.

