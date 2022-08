Raffo: “TV Ciudad tiene un sesgo político que es utilizado como herramienta por Cosse”

Política

La presidente de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo este miércoles en entrevista con Primera Mañana de radio El Espectador que “la visión que tiene de TV Ciudad es que un medio público debería ser independiente y no tener ningún sesgo político”.

“Los medios tienen que favorecer la democracia, y por lo tanto, más aún un medio público no tendría que tener sesgo. Creo que (TV Ciudad) tiene un sesgo político partidario, en una administración que hace 35 años es gestionada por el mismo partido. (Carolina) Cosse lo utiliza con un propósito político y se nota en determinados programas. No quiero demonizar a TV Ciudad, no me parece mal que exista un canal que comunique y ponga al tanto a las personas de las distintas situaciones que se viven en la ciudad”, dijo la excandidata a la Intendencia de Montevideo por la Concertación.

En esta línea, Raffo agregó que lo que se cuestiona “es que sea utilizada como una herramienta política”.

“Creemos que hoy tiene un sesgo político que es utilizado como herramienta por la intendenta. Eso es una realidad. Esto no es contra de quienes trabajan en TV Ciudad, con quienes me reuní durante la campaña con los funcionarios. Hay periodistas que cumplen su función. Es más el contenido de corte editorial”, agregó.

Consultada sobre la gestión de Gerardo Sotelo en los Medios Públicos, dijo que no piensa lo mismo: “Creo que no, que está mostrando una independencia y se escuchan todas las campanas”.

Raffo también mencionó que cuando la “intendenta elige asignar $ 134 millones a servicios de prensa y comunicación, en vez de asignarlo al mantenimiento de calles está tomando una decisión”.

