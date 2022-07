Pereira: proyecto de Rendición de Cuentas es “austero” y “miente en la cara” a uruguayos

Política

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, brindó este lunes una rueda de prensa en la que se expresó sobre el proyecto de Rendición de Cuentas que entregó el Poder Ejecutivo al Parlamento luego de que se reúna la Mesa Política de la coalición de izquierdas. En primer lugar, el dirigente político sostuvo que el gobierno uruguayo “claramente ahorró 300 millones de dólares” en la rendición anterior.

“En esta rendición colocan 226 millones adicionales, es decir, que con el ahorro del año anterior se cubre la totalidad del gasto público incremental. Lo segundo, se deja a la Universidad de la República (Udelar) afuera, la inversión en educación es infinitamente menor a lo que ya se le quitó a la educación”, indicó. Pereira entiende que la Rendición de Cuentas es un proyecto “muy austero” que “no toma en cuenta las principales deficiencias que tiene la sociedad uruguaya”.

Por otra parte, el expresidente del PIT-CNT comentó sobre el acuerdo del gobierno con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE). Opinó que sí hay una recuperación del salario, pero agregó que es insuficiente porque la riqueza nacional creció un 10% y la totalidad de los trabajadores uruguayos, en el mejor de los casos, recuperarán la totalidad del salario al finalizar el período de gobierno. “Van a ganar lo mismo que ganaban en 2019, es decir, para los uruguayos ha sido media década perdida”, señaló.

En este sentido, señaló que hay margen para aumentar el gasto en los diferentes puntos que generan problemas actualmente, sin embargo, expresó que lo que no hay es “voluntad política”.

“Lo que hay es una falta de sensibilidad política del gobierno, que se podrá enojar mucho, poco o nada, nos podrá llamar deslealtad institucional, deshonestidad intelectual, pero lo cierto es que hay menos presupuesto para la educación, se redujo el gasto en medicamentos, hubo reducción salarial de las maestras, de las profesoras de las policías, lo cierto es que al final del período van a tener el mismo incremento salarial. Nosotros dentro del Parlamento vamos a trabajar con la lógica de siempre, que es beneficiar aquellos sectores que sentimos prioritarios”, aseguró.

Luego, Pereira apuntó contra el oficialismo y el gobierno, quienes calificaron positivamente este proyecto de rendición. El presidente del FA reiteró que el Poder Ejecutivo “vive una realidad paralela hace mucho tiempo” y destacó la contraposición entre los dichos del gobierno y los resultados de los trabajos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Es una realidad paralela a los que les parece que esta Rendición de Cuentas es fantástica. Cuando la gente la empiece a desmenuzar, cuando se vea cada recurso hacia dónde va, vamos a ver que es una rendición que no atiende los problemas de la mayoría de los uruguayos y que, además, les miente a los uruguayos”, criticó.

“Decir que no hubo cambios impositivos (…) a los que pagamos tarjeta no nos descuentan un porcentaje del IVA, modificar la base de cálculo del IRPF y por ese impuesto recaudan 65 millones más, decirnos que no hubo impuestos es mentirnos en la cara. Ellos se ofenden cuando decimos estas cosas, pero simplemente es leer o escuchar las noticias. Está claro que hubo modificaciones impositivas que finalmente van a terminar pagando la mitad de esta Rendición de Cuentas los impuestos que la gente paga en el Uruguay”, acotó.

“Hay que ver y hablar con las organizaciones sociales de la sociedad para ver cómo se incrementaron las ollas populares, cómo hay decenas de miles de uruguayos a lo largo y ancho del país alimentándose de esta manera, cómo uno ve en los centro hospitalarios y en las policlínicas que faltan medicamentos. Y esto no se responde insultando al presidente del FA, se responde con políticas públicas que atiendan los problemas de los uruguayos y uruguayas. No es insultándome a mí, ni me toca, todas las semanas me pueden colocar un adjetivo nuevo que no me van a tocar, ahora lo que sí toca es la calidad de vida de las personas que están pasando mal y el gobierno no asume esta realidad y nos plantea este mundo paralelo que parece ser feliz, pero donde una parte de los uruguayos claramente no la toca”, concluyó.

