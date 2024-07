Pereira por dichos de Delgado sobre condena de Caram: “Cuando se penaliza, son delitos”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, se refirió este lunes en rueda de prensa al caso del intendente de Artigas, Pablo Caram, condenado por la Justicia por la causa de horas extras.

“Estamos ante actos de corrupción muy importantes. Una familia que cometió actos de corrupción muy diversos”, dijo el jerarca.

Pereira aludió a los dichos del candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien calificó este jueves la situación como una “irregularidad”: “La situación no me pone contento. Es una irregularidad que no comparto”.

“Se utilizaron los recursos del Estado para dar dinero mal habido a trabajadores o trabajadoras de la intendencia en una forma que violenta la ley, y que no son irregularidades. Cuando se violenta la ley y se penaliza, son delitos”, agregó.

Además, Pereira expresó: “Una satisfacción es que la Fiscalía enfrentó al poder en Artigas”, que es “Caram y su familia”. “Si no lo vieron, es sencillamente porque no lo querían ver. Lacalle tiene que explicar, hace tiempo tiene que explicar”, criticó.

“Él estaba convencido que iba a poder quedarse ahí porque es una práctica política propia de su gestión”, dijo en referencia al propio Caram. “Hace días que Delgado tendría que haberle pedido que renunciara”, aseguró el presidente del FA, en referencia a que Delgado contó hoy que le pidió al artiguense que presentara su dimisión a la comuna y este aceptó.

La Corte Electoral resolvió este lunes inhabilitar al intendente y a la exdiputada Dos Santos; de esta forma, tras la determinación de los integrantes del organismo, ninguno podrá ocupar cargos públicos mientras dure la condena impuesta por la Justicia.

Pablo Caram fue condenado a 14 meses de prisión que se sustituyeron por régimen de libertad a prueba.

Dos Santos, por su parte, debe cumplir seis meses bajo el mismo régimen.

A Rodolfo Caram se le dispuso una pena de 24 meses de prisión, que será sustituida por libertad a prueba con 10 meses de trabajo comunitario.