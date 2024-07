Delgado por corrupción en Artigas: “Tengo un sentimiento personal muy triste y amargo”

Política

El candidato a presidente del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado, se refirió al caso de corrupción por la asignación de horas extras de forma irregular en la Intendencia de Artigas, que terminó con la condena de varios jerarcas departamentales, incluido el intendente Pablo Caram y la renuncia de la exdiputada Valentina dos Santos a dicha colectividad política (también condenada).

Tras participar del acto de conmemoración de la Jura de la Constitución, el dirigente blanco dijo que tanto Rodolfo Caram (exsecretario general de la Intendencia y primo de Pablo Caram) como Dos Santos renunciaron al PN después que la Justicia determinó delitos y “de las charlas que tuvimos”.

“El intendente pidió pase a la Comisión de Ética que lo tramitará en el directorio del partido. La sensación es rara, porque no es una situación nueva, es vieja. Incluso, la denuncia penal tiene varios orígenes. La conclusión que determinó la Justicia a uno puede gustarle o no gustarle, pero hay que acatarla”, señaló.

Delgado añadió que tiene un sentimiento de “mucha frustración” por la situación “irregular” que terminó con consecuencias penales.

“El PN actuó como tiene que actuar. En este caso, habilitando la renuncia al partido de diputada electa por el lema que no es poca cosa. Reitero, la Comisión de Ética se pronunciar en el caso del intendente Caram”, afirmó Delgado.

Consultado por como puede afectar esta situación a su campaña electoral, el candidato presidencial respondió: “Si no hubiésemos hecho nada, seguro que sí. Obviamente el PN es responsable directo de la administración. Yo me enteré de esta situación cuando salió en la prensa lo de la denuncia por las horas extras y después me enteré por el intendente Caram que inició una investigación administrativa. La Intendencia de Artigas incluso hizo la denuncia penal. Ayer mismo el directorio procesó las renuncias al PN de dos de los implicados”.

“En esto hay que ser muy firmes. Lo que está mal, está mal. No se puede tener dos cristales, independientemente del partido que corresponda. Tengo un sentimiento personal muy triste, amargo. La situación no me pone contento. Es una irregularidad que no comparto. Y una vez que la Justicia habló, el partido también”, finalizó.

Además, agregó que aunque Dos Santos no pertenece más al Partido Nacional, no “sería lo más adecuado que asumiera como intendenta de Artigas” en caso de que Caram renuncié.

