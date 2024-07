Caso Caram: el paso a paso de la denuncia viral que terminó en condenas y renuncias

Política

La Intendencia de Artigas y su máximo jerarca, Pablo Caram, fueron polémica en las últimas semanas después de que el intendente, su sobrina Valentina dos Santos, su primo Rodolfo Caram y Stefani Severo (pareja de Rodolfo) fueran condenados por corrupción.

En una primera instancia, Pablo Caram —condenado a 14 meses de prisión con libertad a prueba— y Dos Santos —condenada a 6 meses de prisión con libertad a prueba— no fueron inhabilitados de sus cargos públicos. Sin embargo, el El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Artigas de Primer Turno comunicó a la Corte Electoral acerca de sus sentencias correspondientes, por lo que se les suspenderá su ciudadanía.

Por otro lado, Rodolfo Caram y su pareja, Severo, fueron condenados a 24 meses de prisión, que será sustituda con libertad a prueba, y recibieron una “inhabilitación especial” para ejercer cargos u oficios públicos.

A pesar de la polémica, Pablo Caram no renunció a la Intendencia de Artigas y, en el caso de que lo haga, aún no se sabe quién lo sucederá. En tanto, su sobrina y su primo renunciaron al Partido Nacional, la fuerza política por la que llegaron al poder.

Ahora bien, ¿cómo inició el caso?

El principio del fin

Tal como informara Montevideo Portal en un informe especial el pasado 27 de marzo de 2023, el caso que puso en vilo a los Caram y su vínculo con la Intendencia de Artigas empezó en internet, en enero de ese mismo año.

En aquel entonces, se viralizó en redes sociales un recibo de sueldo de una funcionaria municipal —Severo— en el que se registraba que había trabajado 196 horas extras en diciembre de 2022, y 53 en días feriados (cuando el único feriado de diciembre es el 25).

Entonces, solo por horas extras, Severo había cobrado $ 120.000, cuando su sueldo nominal era de $ 45.000. Según estimaciones, la entonces trabajadora de Recursos Humanos de la intendencia artiguense debía haber trabajado más de 17 horas por día ese mes, constató Montevideo Portal.

Sin embargo, este no fue el único recibo de sueldo de Severo que se hizo viral. Días después se conoció otro con fecha de noviembre: se le habían contabilizado 209 horas extras, aunque eran menos las extras y los feriados: 39. Por concepto de horas extras —más allá de su horario habitual— había cobrado $ 89.211.

Al principio, a pesar de que la noticia había llegado a medios de todo el país, la sociedad artiguense parecía tranquila. Pero, en la Junta Departamental, los recibos de sueldo adulterados eran para la oposición otra molestia más por parte de la gestión de Caram, que había cedido a la hermana de Severo un terreno en menos de dos semanas.

La gota que rebalsó el vaso

Cuando los ediles Daniel Argañaraz (Partido Colorado) y José González (Frente Amplio) se enteraron por redes sociales de un recibo de sueldo bastante abultado, sobre todo por las horas extras de la funcionaria, era enero de 2023.

“Ahí empezamos a investigar si ella cumplía horarios o cómo era, para ver si esas horas eran justificadas. Eran $ 120.000 de horas extras solo en un mes [diciembre] y más de $ 180.000 en total. Con la cantidad de préstamos que tenía en diferentes instituciones bancarias, la pregunta era: ¿cómo le pueden dar a una persona —con equis sueldo básico— la cantidad de préstamos que tiene? Con su sueldo era imposible, solo que recibiera un monto enorme por concepto de horas extras”, dijo el edil colorado a Montevideo Portal en 2023.

Según sus cálculos, Argañaraz concluyó en las horas extras supuestamente realizadas en diciembre eran 250. Para cumplir ese horario, Severo debería de haber trabajado dos tercios de un día entero, cuando su carga horaria habitual es de seis horas diarias.

“Resulta imposible sostener que pueda existir documentación que respalde tal liquidación de haberes. No conozco ninguna norma jurídica que autorice a un empleador público o privado a tener un funcionario o empleado a que trabaje durante 17 horas en su lugar de trabajo”, dijo el abogado Braulio Gil De Vargas en Radio Cuareim, quien trabajó 34 años en la división Jurídica de la Intendencia de Artigas y es experto en gobiernos locales.

Entonces, buscaron otro recibo de sueldo, lo consiguieron y también se viralizó. Era el de noviembre y empeoraba la cosa: “En noviembre fueron 209, en diciembre 196, y en junio otras 143 horas extras”, agregó. Es más, según Argañaraz, extraoficialmente pudo saber que muchas de esas horas extras fueron en días feriados. Por ejemplo, el 1º de mayo de 2022, que además fue domingo, trabajó “o al menos firmó” por 10 horas extras, cuando su oficina, la de Recursos Humanos, estaba cerrada. El 2 de noviembre de 2022 trabajó 11 horas extras, y lo mismo había acontecido el anterior Día de los Difuntos, el de 2021. También tuvo más de una decena de horas extras el 18 de julio y el 12 de octubre. “Todos feriados ‘trabajados’ por ella, cuando la Intendencia estaba cerrada”, apuntó el curul de la oposición.

El 10 de febrero se realizó una sesión en la Junta Departamental en la que la oposición pretendía crear una comisión investigadora para estudiar las posibles irregularidades. “Pero la comisión no se creó, porque el Partido Nacional pidió un cuarto intermedio y no volvió a la sesión. No volvieron más, no hablaban, nada. Se escondieron. Quedó en la nada esa comisión. La oposición pataleó, reclamaron por los medios, pero nada. Y no tenían los votos para formar la comisión investigadora”, narró el editor del medio local TodoArtigas.com, Alfredo Simón.

A la hora de votar la comisión investigadora la oposición sumaba 11 votos: siete del FA, dos del Partido Colorado, uno de Cabildo Abierto y el voto “rebelde” de Da Costa. Ahí fue cuando los blancos pidieron el cuarto intermedio, para no volver. Hubo una reunión en un despacho de ediles blancos. Uno dijo que había que “convencer” a Da Costa para que desistiera de su postura; otro fue más drástico y dijo: “Qué convencerlo… ¡Hay que obligarlo! ¿Quién se cree que es?”. No habían visto que el aludido estaba al fondo de la sala. Pidió la palabra y la discusión tomó dimensiones. Un rato después, Da Costa estaba fuera del grupo de WhatsApp de los ediles nacionalistas.

El edil nacionalista David Da Costa contó a Montevideo Portal por qué no defendió a Pablo Caram y su familia. “Cuando salió todo a la luz, nos llamaron antes Lolo, Pablo y Valentina [Dos Santos] para pedir que los ‘cuidáramos’, que los ‘apoyáramos’. Y yo les dije: ‘¿Apoyar lo qué? ¿Cuidar lo qué?’. Yo les dije que para defenderlos necesitaba argumentos, y no había. Lo que dijo después Emiliano [Soravilla, hoy diputado suplente de Dos Santos] en conferencia de prensa no convenció a nadie. Yo necesito argumentos para que quede claro que la chica en cuestión lo ‘jopeó’ al intendente, pero no apareció nada, hasta el día de hoy”.

El 1º de febrero, el intendente Pablo Caram había dicho en el programa 12 PM de Azul FM que Severo, bajo la lupa por las horas extras, había “jopeado” a su jefa en Recursos Humanos, y a él mismo.

El rol de Valentina dos Santos

Con el caso que indagó a Pablo Caram, también resaltó la figura de su sobrina Valentina dos Santos, quien se desempeñó como diputada por el departamento de Artigas hasta el pasado viernes. Sin embargo, para los artiguenses, más que legisladora, era una jerarca departamental.

“Valentina Dos Santos es la verdadera intendenta de Artigas. Ella dice qué se hace y qué no se hace”, dijo el editor de TodoArtigas.com a Montevideo Portal en 2023. Según el periodista, su familia está muy bien económicamente, producto de los negocios agropecuarios, y su padre, Jorge Dos Santos, es quien financió la campaña electoral del hoy intendente Caram.

Pero ella fue la señalada por varios consultados para el informe anteriormente mencinado como la tomadora de las grandes decisiones en la Intendencia. Y su hermano, Mauricio, es su suplente en el Palacio Legislativo, adonde la titular concurre poco.

“Ella es la que tiene la palabra final en muchísimas cosas en la administración de Pablo Caram”, dijo el periodista Simón. “Ella usa las oficinas de la Intendencia para reuniones por el departamento, y ella misma lo publica en redes”, agregó.

“Es la que corta el bacalao, es así”, coincidió José González del Frente Amplio. “Es la más faltadora del Parlamento, pero acá atiende en el despacho de su tío el intendente”, agregó el curul.

Daniel Argañaraz, del Partido Colorado, afirmó: “Ella es la intendenta. Es la que manda, manda y desmanda”.

“Ella no presentó ningún proyecto de ley en 2022 y es la que tiene más faltas al Parlamento, porque pasa acá, en la Intendencia. Ella intercede en cosas de la Intendencia. Habla con el intendente, el tío, para que le den grado 5 a algunos mimosos de ella, como maquinistas o choferes. Habló para que les aumentaran el grado. No digo que esté mal que se les aumente el grado, sino que ella no debe meterse en las cosas de la Intendencia. Es representante nacional; el escalafón de funcionarios municipales no le compete. Mientras hay enfermeras de policlínicas barriales, que trabajan todos los días, y la Intendencia no las ha tomado, les paga la comisión de vecinos porque la intendencia no tiene dinero para pagarles. Pero sí hay plata para pagarles horas extras a otros mimosos”, dijo el edil colorado, que se basa en un audio que circula y cuya voz parecería pertenecer a Dos Santos.

El periodista Simón coincidió en aquel entonces en señalar el poder desmesurado que tiene la sobrina del intendente y diputada nacional en las decisiones de la jefatura departamental. “Ella dice: ‘Este no me gusta, correlo’, o ‘para este sector hay 200 horas extras, repártanse entre ustedes’”.

El después de los recibos de Severo

El intendente Pablo Caram aseguró, el 1º de febrero, que cesaría a Severo, la pareja de su primo. “Se le fue la mano. No queda otra que cesar a la muchacha”, dijo en la entrevista radial en Azul FM.

Dos días después, Emiliano Soravilla, el reemplazo de Rodolfo Caram, fue el vocero de la comuna en una conferencia de prensa en la que no habló el intendente, sentado a su lado. Soravilla anunció una investigación interna para saber qué había sucedido. Pero se apresuró a aclarar que, según la documentación que tenía la Intendencia, no había habido ni delito ni nada irregular.

“Independientemente de la investigación administrativa, no hay nada que permita determinar que acá hubo irregularidad o delito, no hay nada. Hay documentación que prueba y que respalda las horas extras hechas por esta funcionaria, al igual que todos los funcionarios de la Intendencia”, indicó.

Soravilla agregó que se había querido imponer un “relato falso, un circo político” sobre “la mafia de las horas extras” en la Intendencia, pero que el suyo en Artigas era un gobierno departamental “honesto”.

Rodolfo Caram, el primo del intendente, fue removido como secretario general tras el escándalo de las horas extras, pero pasó a ocupar el cargo de director de Desarrollo Productivo, en la misma Intendencia. “Lolo Caram tenía un sueldo de $ 140.000 más viáticos y compensaciones, y ahora tiene la misma remuneración y menos laburo. A la gente que se porta mal, acá se la premia”, dijo David Da Costa, edil blanco. “Es un premio para él”, había dicho antes el diputado frentista Nicolás Lorenzo.

La cifra millonaria

Tal como informáramos el 3 de junio de 2023, la Intendencia de Artigas gastó más de US$ 7 millones entre enero de 2020 y el mismo mes de 2022 por concepto de horas extra de los funcionarios de la comuna departamental, según se desprende de un pedido de informes que publicó el periodista Eduardo Preve en su cuenta de Twitter.

De acuerdo al documento, en el que se muestra en detalle cuánto pagó la intendencia dirigida por el nacionalista Pablo Caram, por mes se pagó entre $ 3 millones y $ 9 millones.

El diputado por el Frente Amplio Nicolás Lorenzo pidió el acceso a la información pública en febrero, en marzo se pidió una prórroga y en el mes de abril se presentó un reclamo formal a la Justicia, según contó el propio legislador a Montevideo Portal. Finalmente, la Suprema Corte intimó a la Intendencia de Artigas a que diera los datos solicitados en cuanto a las horas extras.

Estos datos surgen luego de la polémica en la que la comuna denunció penalmente a la funcionaria Stéfani Severo, quien había cobrado 196 horas extras en el mes de diciembre de 2022.

Caramba

El pasado 19 de febrero se supo que la Fiscalía de 2° Turno de Artigas había comenzado a investigar a funcionarios de la intendencia de ese departamento por el pago de horas extras. Entre los indagados estaban Pablo Caram; Rodolfo Caram; el director de Hacienda, Juan Guruciaga, y otros jerarcas departamentales, como el actual diputado Soravilla.

Según pudo establecer el Ministerio Público, en el último tiempo la Intendencia de Artigas pagó US$ 8 millones por concepto de horas extras. Esto llamó la atención en el ámbito político local, lo que provocó una serie de denuncias en contra de las autoridades.

En tanto, este martes 16 de julio la Justicia condenó este martes, tras un proceso abreviado, a Pablo Caram, por el delito de omisión de denunciar delitos de funcionarios departamentales por el caso de las horas extras, una obligación para los funcionarios públicos.

Según informó Fiscalía, la Justicia determinó 14 meses de prisión con libertad a prueba para el jerarca departamental. Deberá cumplir además dos horas de tarea comunitaria por semana durante cuatro meses.

Hasta el momento, el presunto modus operandi que se pudo establecer es que los funcionarios eran “incitados” por sus máximos jerarcas a sacar préstamos bancarios, bajo la promesa de que los pagarían a través del acceso a horas extras, las que no se traducían en más tiempo de trabajo. Resta establecer cuál era el destino del dinero de los créditos otorgados, explicó una fuente judicial a Montevideo Portal el pasado 19 de febrero.