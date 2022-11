Pereira convoca a intendentes del FA este viernes para dirimir presidencia del Congreso

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, adelantó a Montevideo Portal que convocará a una reunión este viernes 2 de diciembre con los intendentes Carolina Cosse, Yamandú Orsi y Andrés Lima. El encuentro se hará en la capital y el objetivo es dirimir quién asumirá la presidencia del Congreso de Intendentes en 2023.

El puesto viene siendo discutido desde hace algunas semanas dentro del FA, donde la propuesta fue ir hacia una presidencia compartida entre Orsi y Cosse. Como esto no fue aceptado por el Partido Nacional, se instaló la duda de a cuál de los dos correspondería ocupar ese lugar, que se asocia con cierta visibilidad y ventaja en un año preelectoral.

Ante la falta de decisión, la semana pasada Lima adelantó su voluntad de destrabar la situación asumiendo él la posición. “Si no hay acuerdo entre Yamandú y Carolina, estoy dispuesto a tomar la presidencia del Congreso”, dijo a El País.

Tras esto, Orsi dijo que estaba dispuesto a ceder el lugar a Cosse. “A los y las compañeras del FA: con gusto aceptaría la presidencia del Congreso, pero con la misma convicción apoyo la candidatura de Carolina. Propusimos 6 meses para cada uno y si no lo aceptan, no tengan dudas: ¡tendremos una compañera presidenta en el Congreso de Intendentes!”, escribió el jueves en su cuenta de Twitter.

Luego, Cosse también se expresó al respecto. “Este tema lo vamos a conversar con Orsi y con Fernando Pereira. Estas cosas se conversan. Después de que tengamos resuelto cuál es el camino para seguir, lo vamos a comunicar. Por mi parte, hasta que no lo tenga conversado con Yamandú y con Fernando —o probablemente con los dos, me gustaría con los dos, y con calma— no voy a hacer ninguna declaración", dijo la intendenta de Montevideo.

Pereira dijo este lunes a Montevideo Portal que él no tiene una postura determinada sobre el asunto, más que resolverlo “dialogando”.

“Se va a resolver conversando, sin ninguna duda. Tengo preocupación cero con respecto a este tema. Tenemos que acordarlo entre todos, y lo vamos a hacer”, sostuvo.

El plazo para resolver quién ocupará el lugar culmina el 15 de diciembre.

