Peña sobre proyecto Neptuno en San José: “Lo vamos a defender con uñas y dientes”

Política

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, se refirió este lunes al proyecto Neptuno, que pretende instalar una planta potabilizadora en el departamento de San José, y al artículo 431 del proyecto de la Rendición de Cuentas que pretende eliminar al ejercicio del 2026 la contribución adicional al Fondo de Solidaridad de la Universidad de la República, que la hacen aquellos que ganan por encima de seis salarios mínimos nacionales y cuya carrera supera los cinco años.

En primer lugar, Peña dijo que defenderá “con uñas y dientes” el proyecto que se realizará en el balneario Arazatí porque es la mayor inversión en 150 años en materia de agua potable. “Es una inversión que genera mejoras en la calidad de vida de las personas, sobre todo los que menos tienen”, expresó.

“El que tiene para comprarse el bidón de agua y que puede tomar agua potable es una cosa, pero gran parte de la población no tiene acceso, no puede financiarlo, y nuestra obligación como gobierno y Estado es asegurarles a esas personas el acceso del agua potable”, añadió en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo.

En este sentido, consultado sobre la posibilidad de que se potabilice el agua, Peña respondió que en ninguno de los casos “se va a depender de un privado”. “El agua es nuestra, lo que se está hablando es si el financiamiento y el proceso lo hace una empresa privada. Hoy OSE concesiona a empresas privadas en todo el país, una cantidad de servicios enorme. Es lo mismo, en todo caso si fuera por esa vía, que lo que OSE ya hace”, explicó.

El ministro agregó que OSE se respalda en empresas privadas en diversas operaciones, por ejemplo, la rotura de un caño o el saneamiento. En estos casos, dijo, las operaciones son llevadas a cabo por parte de privados, pero el Estado brinda la garantía y se hace cargo de que la obra se lleve a cabo.

“Creo que es una mala cosa que un proyecto que es muy virtuoso y genera una transformación fundamental en vida de las personas más vulnerables, sea objeto de críticas de este tipo cuando esto todavía no está definido”, señaló, en referencia a las críticas de la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), que criticó el proceso.

En otros temas, Peña fue consultado sobre si Ciudadanos tiene postura tomada sobre la quita del adicional del Fondo de Solidaridad. Aseguró que “cree” que está de acuerdo con Jorge Gandini, quien planteó discrepancias al respecto, pero reconoció que deben analizarlo con “mayor detenimiento”.

“Lo que no puede pasar es que la universidad tenga menos recursos. Si el adicional tiene sentido, en algún caso se quite, hay que asegurar los fondos para la universidad. Me parece que eso no tendría que estar en discusión”, concluyó.