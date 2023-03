Peña: “Hay como un consenso de elogio a mi gestión, capaz que porque estaba medio difunto”

Política

El exministro de Ambiente, Adrián Peña, explicó en conferencia de prensa por qué no recordaba que había terminado la carrera de Dirección de Empresas en la Universidad Católica del Uruguay, olvido por el que presentó la renuncia al ministerio en enero, e informó además cómo logró conseguir la documentación que prueba que cursó y aprobó todas las materias. A su vez, el coordinador de Ciudadanos, del Partido Colorado, justificó este martes por qué no volverá a la cartera, a pesar de que se lo propuso el presidente Luis Lacalle Pou, a quien le agradeció “la renovación de la confianza”.

“Yo un poco bromeaba: hay como una especie de consenso de elogio a mi gestión; capaz que porque estaba medio difunto y todos te elogian. Todos elogian la gestión al frente del Ministerio de Ambiente, y en esa gestión tuvo que ver mi formación; esa formación la recibí en la Universidad Católica y yo estoy orgulloso de esa formación”, destacó Peña, quien comenzó su intervención recordando los motivos por lo que presentó su renuncia al gabinete a fines de enero.

“Renuncié al cargo de ministro de Ambiente en una circunstancia en que creía tener la carrera aprobada, pero se me informó desde la universidad que todavía debía un curso de seis días de simulación de gestión. Cuando conozco esa información por parte de la universidad, inmediatamente, esto fue el viernes 27 de enero a la tarde, decido renunciar, básicamente por una cuestión moral, de principios, como señalé en aquel momento, porque hay que actuar en función de lo que uno pregona y en ningún caso podía perjudicar al Gobierno nacional, ni al Partido Colorado, ni al sector que integro. Pero tenía la convicción de que había realizado ese curso, la convicción personal”, dijo Peña al inicio de la conferencia.

Entonces, recapituló: “Pasaron los días, pasó ese terremoto, ustedes entenderán lo difícil que fue para mí ese momento, sin arrepentirme de haber renunciado y creyendo que era lo que debía hacer por responsabilidad política, pero cada vez llegó a mi mente con mayor claridad que el curso lo había realizado. A todos nos debe de pasar en la vida que a medida que uno sale de un torbellino las ideas empiezan a aclararse aún más, y eso me pasó”.

Peña aseguró que “a esa convicción se sumó el testimonio de compañeros de facultad que se habían comunicado” para informarle que lo recordaban “como compañeros de ese curso”, y gracias a la ayuda de ellos, pudo ubicar el semestre en el que realizó la materia, el segundo semestre de 2005. De esa manera, pudo identificar y encontrar al docente de la materia en cuestión.

El exministro, que volverá al Senado para asumir su banca, anunció en la conferencia de prensa del 30 de enero, en la que anunció su renuncia, que se inscribiría para realizar el curso que supuestamente tenía pendiente, y ese paso siguió. “Cuando fui a hablar con el actual profesor del curso, el profesor se dio cuenta que yo conocía la materia, y fue tal el nivel de detalle que le di, que él me dijo: ‘Te animo a que ubiques al profesor del momento’”, relató este martes Peña. Y así fue: lo ubicó a pesar de que “ya no trabaja en la universidad”, y se comunicó con él. “Gracias a él logré conseguir un documento, que es un mail, en el que el profesor se dirige a la universidad, responde una consulta de la universidad y me referencia como alumno”, recapituló.

“Ya no había dudas: era mi convicción personal, la de mis compañeros, y el docente que dio la materia que me recordaba, pero además que en un mail me nombraba (…) Con esos elementos me presenté en la universidad y solicité el estudio nuevamente de la ficha y en particular la búsqueda del acta correspondiente. La universidad accedió de manera diligente, ordenó una investigación y el propio rector ordenó buscar en los archivos el acta, y el acta apareció. El acta confirmó lo que yo sentía, lo que mis compañeros pensaban y lo que había atestiguado el profesor: la había cursado y la había salvado con Muy Bueno; esa fue la nota”, relató, y agregó: “Por lo tanto, ese curso que tenía pendiente no era tal, lo tenía cursado, y por tanto tenía los estudios culminados (…) La universidad me entregó el lunes en la mañana la currícula actualizada donde aparece el curso aprobado el 18 de noviembre del 2005 y me entregó la constancia que dice que tengo todos los cursos aprobados y que mi título está en trámite y en proceso de validación e impresión”.

Pela se preguntó por qué no estaba la materia que había cursado en su ficha académica, y respondió: “Son cuestiones de tipo administrativo que yo no sé explicar porque no integro la administración de la universidad, pero lo importante para mí es haber podido demostrar que efectivamente tenía la carrera culminada y que efectivamente, como se supo ayer, soy licenciado”.

Peña aseguró que el episodio “ha sido muy duro, muy difícil”. “Hoy lo doy por concluido, pensando en lo que viene, pensando en el futuro, sin guardar ningún rencor, y haciéndonos cargo de la responsabilidad que sin dudas cada uno de los actores que participó de esto tiene. Hubo un error, claro que hubo un error, me perjudicó, pero hoy está claro que el curso estaba realizado y que la carrera está y el título está”, sentenció, y manifestó que tiene “una sensación de alivio”.

Etapa cerrada

El principal referente de Ciudadanos dijo que su etapa en el Poder Ejecutivo “es un ciclo cerrado, es una etapa cerrada”.

“Nuestro sector está con fuerza pensando en lo que viene. Tenemos un gran ministro al frente del Ministerio de Ambiente [Robert Bouvier, ex vicepresidente de Antel], un compañero de todas las horas que tiene el respaldo de todo el sector. Trabajé ya un mes con él en la transición. Estamos muy confiados de concretar lo que veníamos haciendo y de hacer cosas nuevas, porque el ministro trae ideas nuevas”, agregó.

Al ser consultado sobre por qué no optó por volver al ministerio, como le ofreció Lacalle Pou, Peña explicó que prefiere dedicarse a la actividad política. “La verdad que muchos compañeros querían que ocupara otra vez el rol de coordinador” del sector Ciudadanos, “con más actividad política, y, desde que pasó este accidente, mi cabeza estuvo pensando ya en otras etapas”, explicó.

Luego, se refirió a la propuesta de Lacalle para que vuelva a Torre Ejecutiva, donde Ambiente tiene su sede en el piso 6. “Le agradezco al presidente de la República la renovación de la confianza. Fue muy importante para mí. Pero así como se lo agradecí, de inmediato le aseguré que no lo iba a hacer porque estamos muy bien representados en el ministerio, y ahora entre todos construiremos la etapa que viene que será otra seguramente”.

Error de la universidad

Peña no apuntó contra la Universidad Católica, a diferencia de otros dirigentes colorados que cuestionaron el proceder de la institución. “Hubo un error de la universidad, administrativo, burocrático. ¿Hubo intención de perjudicarme? No lo creo. Yo entiendo que vine a pedir información de 17 años atrás. Entonces, creo que no hay que andar con cargas del pasado y no hay que tenerle miedo al futuro. Para mí la etapa se cierra hoy. Capítulo cerrado y seguiremos por los temas que importan”, expresó.

“En política hay tanta cosa de la que hablar. Entiendo la atención que puede tener un tema de estos, pero la capacidad de un político es estar por encima de eso”, concluyó.

