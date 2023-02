“Error grave” e “inadmisible”: colorados critican a la Universidad Católica por caso Peña

Política

Tras confirmarse la noticia este lunes por parte del diario El País de que el exministro de Ambiente, Adrián Peña, efectivamente había terminado de cursar la carrera de licenciado en Administración en la Universidad Católica (UCU), la reacción por parte de distintos actores políticos, y en particular de los pertenecientes al Partido Colorado, no se hicieron esperar.

Por el ejemplo, el director General de la Granja, Nicolás Chiesa, apuntó contra la Universidad Católica tras el malentendido que tuvo como consecuencia la renuncia del líder de Ciudadanos a la cartera de Ambiente.

“Este ‘error’ de la Universidad Católica es inadmisible. Afectó el prestigio del centro de estudios. Esperemos que se tenga la vara bien alta para con el responsable de la Facultad. Debería dar un paso al costado. Porque hasta dudas genera que fue un ‘error’ involuntario”, apuntó Chiesa en una respuesta a un tuit realizado por el diputado de Ciudadanos Walter Cervini.

Cervini había escrito: “Humildad y con la frente en alto de un gran servidor público como Adrián Peña. Grave error de la Universidad Católica y periodismo irresponsable de Búsqueda. Esto hizo caer un gran ministro que siempre buscó cuidar al presidente Luis Lacalle Pou y a la coalición”.

Por su parte, la senadora Carmen Sanguinetti también mostró su respaldo a Peña, así como lo hicieron los diputados también colorados Ope Pasquet y Felipe Schipani.

En el caso de Pasquet, el actual presidente de la Cámara de Diputados escribió un hilo en el que realizó un relato de los hechos acontecidos.

“A fines de enero Búsqueda publicó información según la cual Adrián Peña había dicho ser licenciado en Administración de Empresas sin serlo. Ese mismo día Peña habló con la prensa y reconoció haber dicho que tenía el título cuando aún no lo tenía, pero aseguró haber completado la carrera. En ese momento, ni el presidente de la República, ni Julio María Sanguinetti, ni los amigos de Peña pensábamos que ese desliz, reconocido por él, lo obligaba a renunciar al Ministerio de Ambiente. Pero el panorama cambió rápidamente”, empezó Pasquet su argumentación.

El legislador agregó: “El viernes 27 de enero Búsqueda, en su edición digital, dijo que para la Universidad Católica Peña no había completado los estudios hechos allí: le faltaría para ello un curso de 6 días de duración. Esto desmentía lo dicho por el ministro de Ambiente el día anterior. Pese a estar convencido de no tener a esa altura asignaturas pendientes, Peña estimó que la información salida de la UCU lo dejaba en una posición insostenible y renunció a su cargo ministerial. Quedó expuesto al escarnio público. Él, su familia y sus amigos sufrimos por ello”.

Posteriormente, Pasquet dijo que “el final de la historia se conoció” este lunes, luego de que a pedido de Peña, la Universidad Católica revisara los archivos y confirmara que, efectivamente, Peña había realizado el curso en cuestión en el año 2005.

“Por lo tanto, tras presentar su trabajo final y rendir un examen que sí tenía pendiente en setiembre de 2022, Peña había completado sus estudios, tal como lo afirmó ante la prensa el pasado mes de enero. El desmentido que le costó el cargo no tenía fundamento. Adrián Peña es una persona de bien. Cuando se equivoca lo reconoce públicamente y asume las consecuencias. Volverá al Senado con la frente alta, para satisfacción de todos los que lo queremos y respetamos”, respaldó Pasquet el accionar del senador electo.

Asimismo, el diputado Felipe Schipani (Ciudadanos) dijo en entrevista con Canal 5 que “el problema surgió a partir de que la Universidad Católica informó a Peña que le quedaba un curso”.

“Peña expresó a las autoridades de la Universidad ciertas dudas. Estaba convencido que había hecho ese curso, pero la Universidad insistió en que ese curso no contaba en sus registros académicos. Eso fue lo que desencadenó todo lo que vino después, en particular su renuncia al Ministerio de Ambiente. Pero esta información que conocimos ayer, a través de Peña, deja en evidencia que Adrián cuando admitió el erro dijo la verdad. Es licenciado. Estamos ante un error grave, inexcusable de la Universidad, que causó perjuicios importantísimos. Hay un error a esta altura que no hay forma de reparar”, resumió el legislador colorado.

Schipani, además, señaló que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, le ofreció a Peña volver a ocupar el cargo de ministro de Ambiente, pero el dirigente colorado declinó la posibilidad.

El expresidente Julio María Sanguinetti calificó en rueda de prensa como “un error burocrático” lo que pasó con la Universidad, pero reconoció que la institución educativa posteriormente “buscó a fondo de nuevo hasta encontrar la evidencia”.

“Las heridas dejan cicatrices, pero en este caso creo que no es una cicatriz penosa porque el final es feliz y en definitiva reconfortante moralmente para la persona”, resumió Sanguinetti.

“Salva mi honor”

Sin hacer declaraciones públicas a los medios, el exministro Peña se limitó a escribir una cita del historiador romano Tito Livio.

“La verdad puede ser eclipsada, pero nunca se extingue”, escribió Peña a las 00:09 de este martes.

Este lunes, el exministro había informado mediante un audio enviado a dirigentes del sector Ciudadanos del Partido Colorado que la UCU rectificó la situación sobre sus estudios universitarios y le había notificado que aprobó todas las materias de la Licenciatura en Administración de Empresas, por lo que su título está en trámite.

“Esto es muy importante porque salva mi honor. Me parece bien importante haber podido demostrar que efectivamente tengo los estudios terminados, y que estoy en condiciones de decir que soy licenciado en Administración de Empresas”, agregó.

