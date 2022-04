Peña: “Ciudadanos ha sido un sector leal, que nunca le ha traído problemas al presidente”

Política

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, coordinador de Ciudadanos, el sector que ganó la última interna del Partido Colorado (PC), recibió a Montevideo Portal el miércoles 27 a la hora 18 en su despacho del piso 6 de Torre Ejecutiva.

Ese día el directorio de Obras Sanitarias del Estado (OSE) había aprobado el proyecto de factibilidad técnica del proyecto Arazatí, que supone la toma de agua del Río de la Plata para el suministro de agua potable de Montevideo. Tras esta aprobación, Peña se reunió con el presidente Luis Lacalle para hablar del asunto. A su vez, el director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, cuestionó la decisión. El ministro explicó qué implica la aprobación del proyecto y en qué etapa está el proceso.

En la noche del miércoles, horas después de la grabación de la entrevista, El País difundió el contenido de un mensaje que le envió a Peña la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache Batlle, dirigente de Ciudadanos y referente de la lista 919, quien le expresó su desacuerdo por dos asuntos. “Te estoy escribiendo para que tengas efectiva constancia de mi preocupación acerca de cómo se está manejando el sector Ciudadanos tanto en el orden orgánico y funcional como en el campo de la estrategia política”, le expresó la vicecanciller, quien cuestionó la propuesta del presidente de la Cámara de Representantes, Ope Pasquet, de revisar la intención del gobierno de firmar un acuerdo de libre comercio con China, y la decisión “inconsulta” de que los dos ediles de Ciudadanos votaran a favor de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Junta Departamental de Montevideo.

La carta que le envió la vicecanciller quedó fuera de la conversación inicial, pero Peña respondió una consulta más a la mañana siguiente, el jueves, tras la consulta sobre las críticas de la subsecretaria a su desempeño como coordinador de Ciudadanos. “No es una nota; es un mail personal que me mandó Carolina la semana pasada por la votación del BID y todo lo demás y ese mail trascendió públicamente esta semana. Yo tuve una larga charla el domingo con Carolina y le di más información con respecto al préstamo que ella no tenía, y fue eso, nada más. No hay ningún inconveniente, de hecho, ayer compartimos una actividad en la que ella me acompañó, en la que originalmente no iba a estar y ayer recibimos a una delegación de los Estados Unidos y seguimos trabajando. También en el entendido de que es natural que cuando se trata de un tema del que se necesita y requiere determinada información de detalle no siempre el acceso es igual a todos, y también en el sentido de que es un sector que permite la discrepancia, en todo caso, si esto fuera así”, dijo el ministro.

“No me interesaría coordinar un sector de unanimidades. La riqueza en la actividad política está en poder plantear diferentes ángulos y puntos de vista, y eventualmente si hay diferencias, la mayoría decidirá”, aseguró Peña, como adelantó el programa Punto de Encuentro de radio Universal. “En el caso de Ciudadanos hay casi 50 agrupaciones, 47. Carolina me hizo ese planteo, se lo aclaré y seguramente nos juntemos con su agrupación en el entendido de seguir trabajando los temas y tampoco es solicitud de este coordinador que las 47 agrupaciones piensen exactamente lo mismo, sino que es probable que en muchos casos alguien planteé o pedir información o un matiz o una visión diferente con respecto a algún tema, y bueno además; entonces no es un episodio complejo, por lo menos para mí”, agregó.

A continuación, la entrevista que precedió a esta respuesta del ministro de Ambiente a la subsecretaria de Relaciones Exteriores.

¿Por qué no se llegó a un acuerdo para aprobar el préstamo del BID en la Junta de Montevideo?

No hubo acuerdo entre el gobierno departamental y la oposición que tenía algunas aspiraciones. Nosotros lo que hicimos fue facilitar la negociación, facilitar como Ministerio de Ambiente una solución que contemplara a ambas partes. Ahí surgió los 70 días de plazo para la renegociación. Los días se agotaron y finalmente no hubo acuerdo y no se consiguieron los votos.

A mí se me ocurre que hay siempre responsabilidades de los dos partes, cuando esto no sale. La intendencia sabía desde el comienzo que necesitaba algunos votos de la oposición; no sé, quizá tendría que haberlo hablado antes con la oposición. Luego estuvo abierta la negociación, ya quizá fue tarde y acuerdo no hubo.

Nosotros desde el comienzo, hablo de Ciudadanos, teníamos la convicción de que el préstamo iba alineado a los objetivos del ministerio. Nosotros hemos pedido a las intendencias que prioricen el tema residuos dada la situación que tenemos. Además, construimos un plan nacional que integra múltiples elementos. Este componente era un componente que hacía parte de la globalidad. No es el único; el plan continúa, pero era un componente a tener en cuenta.

Allí hay una discusión a la que yo no puedo entrar: si este componente que era necesario debía financiarse con fondos propios, o con un crédito. Yo no quiero participar de esa discusión porque no es mi rol, sí la de los ediles. Entonces, entiendo y acepto la decisión de quienes votaron en contra, que dicen que la intendencia no debe endeudarse para esto.

¿Hubo cierto cálculo electoral de parte de quienes no apoyaron el proyecto?

No, no. En mi decisión y en la que compartí con mis compañeros del sector, hay un trabajo técnico que ha hecho el ministerio y que tiene que ver con una línea de acción de mediano y largo plazo. Todos me adjudican intencionalidad política, todos me adjudican una interpretación que no tiene que ver con la razón fundamental que es ser coherente con lo que venimos haciendo, no en Montevideo, sino en todo el país. Nosotros estamos colaborando con otras intendencias del mismo modo que lo estamos haciendo con Montevideo.

El viernes de turismo en la tarde me agarró en la tarde trabajando con la empresa que ganó la concesión para ordenar el vertedero de Paysandú. Entonces los del Frente dirán: el ministro está ayudando a los blancos. No, mi obligación es trabajar en líneas de acción de este tipo. Entonces, como no me parece justo que me asignen intencionalidad política en algo que siempre manifesté con claridad y que además hubiese sido una contradicción haber trabajado en el diseño de una herramienta que luego no se vota, entonces hay que ser coherentes con lo que uno propone, con lo que uno quiere ser, tampoco puedo adjudicar intencionalidades políticas a quienes votaron que no. Quienes votaron que no esgrimieron sus razones y yo las respeto. Son razones básicamente políticas y yo las respeto.

En ese marco de críticas, Walter Verri dijo que usted lidera un sector del partido al que aparentemente le quedan “resabios de talvismo todavía”. ¿Cómo recibió estas palabras?

No sé bien Walter a qué se refiere. Yo intercambié luego por mensajes con Walter, tenemos una buena relación y quedamos de hablar más del tema porque seguramente no tenía el detalle de lo que pasó. Nosotros venimos trabajando cerquita de esto desde hace meses. Nos hemos ocupado del tema. No sé a qué se refiere con resabios del talvismo, pero sí es claro que nuestro sector se nucleó entorno a la figura de Ernesto Talvi, o sea que debe de tener muchas cosas de Ernesto Talvi. Sentimos que tenemos un denominador común que nos junta en el trabajo político; por eso siento que nos hemos mantenido monolíticamente todo este tiempo habiendo perdido a nuestro líder a los pocos meses de haber empezado el trabajo político. Eso es porque tenemos cosas en común y vemos la política desde una visión común, pero claramente si esa visión común la pudo nuclear Ernesto es porque tenemos cosas que compartimos con Ernesto claramente. No sé si es una crítica o un elogio llegado el momento.

Resabio es “vicio o mala costumbre que se toma o adquiere”, según la Real Academia Española.

Bueno… lo tomo como una declaración espontánea del momento. Hay un muy buen trabajo del partido y no hay que darle mayor trascendencia a esto. El partido colorado no tomó posición justamente para dejar en libertad a sus ediles dado que no había acuerdo. No había unanimidad. Y antes de ir divididos, creo que el comité ejecutivo departamental de Montevideo con acierto decidió no tomar posición política, de forma tal que los ediles se expresaran libremente. Los dos ediles que votaron negativo son ediles que me merecen el mayor de los respectos. Conversé con ellos, hablé con ellos, me consta sus razones y las acepto y además se trata de dos buenos ediles. No hay ningún problema más allá de ver en algo particular algo diferente.

¿Qué es el talvismo? ¿Existe el talvismo?

Lo que existe es Ciudadanos, que es una fuerza política que tiene determinados valores, determinados principios, que hoy ocupa un rol relevante. Ciudadanos le asegura las mayorías al gobierno nacional. Nosotros tenemos ocho diputados, el gobierno tiene 56. Sin ciudadanos no hay mayorías en el parlamento, o sea que es un rol clave el de ciudadanos en el gobierno nacional. Tiene sobre su espalda esa responsabilidad y ocupa posiciones relevantes de gobierno: es un sector que tiene el ministro de ambiente, el ministro de ganadería, al presidente a cargo de la transformación pública del país, al presidente de la principal empresa pública del país que es Ancap, que tiene participación en múltiples organismos más y que tiene 10 legisladores. Es un sector activo en la vida política nacional, que tiene su impronta, pero que es un socio y un socio leal del actual gobierno. Es un sector que ha demostrado además tener vida mucho más allá de Talvi.

¿Qué lo caracteriza? Talvi fue muy preciso al lanzar el sector: dijo ‘progresismo y liberalismo’.

Nosotros nos sentimos representantes de lo que nosotros denominamos batllismo. ¿Qué es el batllismo? Allí donde se cruza la libertad y la justicia social. El batllismo nace en el Partido Colorado y no es por casualidad. El PC es el partido de la libertad. Allí nace el batllismo y desde ese Partido Colorado, Batlle y Ordóñez incorpora los primeros conceptos de justicia social a la hora de la gestión pública y el gobierno. Entonces allí, en ese denominado batllismo primigenio, está nuestra fuente de inspiración. Allí es donde nos sentimos cómodos y eso es lo que representamos.

¿Qué pedido le hizo a Verri? ¿Le pidió que bajara un poco el nivel de tensión?

A Walter le escribí un mensaje en el que le conté que el partido no se había expresado. Si el PC hubiese tomado posición sobre esto, la que fuere, si bien no hay disciplina partidaria, yo soy el primero... Yo soy muy orgánico, defiendo mucho las instituciones y los órganos partidarios. Si algún órgano del partido contra la votación, yo soy el primero que acata. Él quizá no lo sabía y yo le dije: ‘Mirá, Walter, que el partido no tomó definición’. ‘Ta’, gracias’. ‘Pero lo hablamos en cualquier momento’. ‘Sí, fenómeno, lo hablamos y te mando un abrazo’. Y así es. Trabajamos muchísimos temas juntos, nos conocemos del Parlamento. No hay problema ninguno.

Algunas críticas también llegaron de gente cercana a Talvi, o que estuvo cercana a Talvi, que es el caso de Ney Castillo, que publicó: “Trabajé como técnico y, al igual q muchos otros, recorrimos el país convencidos [de] que Talvi representaba una nueva forma de política. Se fue el líder y queda una expresión antigua de lo mismo. Mi error no percibir quien venía escondido en la oferta. 0 sentido de pertenencia al gobierno”. ¿Cómo recibió estas críticas de parte de alguien que fue asesor de Talvi y que hizo campaña con él?

Sí, él participó en los equipos técnicos como 300 más. Es alguien muy valioso, una persona reconocida. Yo me remito a los hechos. Ciudadanos tiene un gran sentido de pertenencia a esta coalición. De hecho, los votos de Ciudadanos estuvieron siempre, para cada instancia que el gobierno así lo solicitó; no así todos los votos de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Nacional. Sin embargo, nosotros estuvimos siempre. Y eso son los hechos. Nosotros recorrimos el país de una punta a otra, primero en una campaña de Ciudadanos hasta diciembre, y luego en la campaña conjunta del partido, que tuvo mucho que ver desde mi punto de vista en el resultado positivo del referéndum que se realizó contra la Ley de Urgente Consideración. En los hechos, Ciudadanos ha sido un sector leal que nunca le ha traído problemas al presidente y que siempre le aporta soluciones. Este es un tema que nada tiene que ver con la coalición. Es un tema departamental, en el que ni siquiera el Partido Colorado que tomó posición, mucho menos la coalición que en Montevideo no comparece como tal.

Acá en Montevideo hubo una apuesta electoral de la que yo participé: integré el comando de campaña en la última elección departamental aquí en Montevideo, pero no alcanzamos el gobierno y hoy cada partido tiene su expresión propia. En muchos casos, y en la mayoría, acordamos y vamos juntos; en otros, donde hay legítimas diferencias, no estamos obligados a ir juntos.

Creo que los hechos demuestran que tenemos un sentido 100% de pertenencia a la coalición.

¿Habló del asunto con el presidente después la votación en la Junta?

No. Después no. He hablado con el presidente. Hoy [por este miércoles 27 de abril] hablé con el presidente porque tuvimos instancias importantes: se votó en el directorio de OSE la factibilidad técnica del emprendimiento que supone la toma de agua potable para Montevideo. Intercambiamos sobre eso. Tenemos un vínculo y diálogo permanente, pero este tema creo que ni lo hablamos. Creo que ni tema fue para el presidente, en ningún caso. Ni [para] el presidente ni nadie más del gobierno.

¿Habló con Talvi del asunto?

No. Con Ernesto no hablamos de política desde hace tiempo. Ernesto dejó la política. A veces hay gente que le consulta alguna cosa y él me la deriva o me avisa. En términos generales los intercambios que he tenido con Ernesto son personales, de saludos, por determinados momentos, los cumpleaños, en el marco de una relación que tenemos que es personal, no política.

En dos años estará en marcha la campaña interna. ¿Tiene previsto disputar la interna como candidato a presidente?

Eso no está en el radar en este momento. Falta mucho y no es una respuesta con el casete, como decía Carrasco, o dice Juan Ramón Carrasco. Esto es muy dinámico. Las candidaturas son cuestiones de tiempo y lugar. Es estar en el momento justo en el lugar justo. Eso habrá que verlo cuando llegue el momento. Yo lo que sí creo es que el Partido Colorado no va a tener problema de candidatura porque hoy tiene hombres y mujeres en la función pública. Ese es un tema a resolver más adelante. Muchos de nosotros estamos en plena gestión. Son las 7 de la tarde y yo arranqué a las 7 de la mañana acá. Estamos todos los días trabajando en la gestión: queremos mostrar resultados, queremos mostrar lo que estamos haciendo.

Se dio un gran paso en avanzar en la obra para el agua potable. Tenemos compromisos asumidos: avanzar con saneamiento, a pesar de los contratiempos avanzar en el Plan de Gestión de Residuos. Eso es lo que nos lleva el tiempo hoy. Y la gestión del sector y la resolución de los temas a nivel de Parlamento como coordinador de ciudadanos.

Luego esa otra instancia se verá, pero los tiempos en política son mucho más cortos y lo vimos en la última elección. Realmente no me parece que sea el tiempo para esas evaluaciones.

¿Cuándo llegará ese tiempo?

En 2023 o incluso en 2024. Vamos a ver.

Cuando se habla de candidatos a presidentes hay algo que no puede faltar y es las ganas de ser. ¿Ha soñado con ser presidente de la república o intendente de Canelones o eso no está en sus planes?

Yo soñaba con ser diputados por Canelones. En una carrera política muy corta, asumí como diputado por primera vez en 2015. Alguna vez soñé con ser diputado. Las cosas se dieron más rápido de lo que yo pensaba. Yo vengo de un origen muy humilde en Canelones, y la principal barrera que tienen las personas para acceder a la política es la económica. Entonces, ha sido muy difícil el camino. Cuando asumí como diputado por Canelones se dieron otras circunstancias que me llevaron a la secretaría del partido, luego conocer a Ernesto, construir políticamente el sector.

Con Ernesto formamos una sociedad, así le llamaba él. “Yo armo lo técnico, lo propositivo” [decía Talvi], es el candidato; y yo armaba toda la estructura política, coordinaba la estructura política. Yo di cuatro veces la vuelta al Uruguay para construir Ciudadanos. Toda la gente que vino a Ciudadanos, 45 de 47 agrupaciones, fueron a través de ese contacto, de ir trabajando, que no conocían personalmente a Ernesto la mayoría. Fue un trabajo de mucho tiempo. A veces poco se sabe esto: fue la construcción política del sector y por eso cuando Ernesto deja la actividad y la asamblea de Ciudadanos me elige por unanimidad coordinador, no fue tanto el cambio, porque ese rol yo ya lo venía cumpliendo.

Entonces, la realidad es que terminé siendo senador y cuando Ernesto dejó la política, el presidente nos ofreció este lugar en el gabinete y aquí estoy de ministro de Ambiente. O sea que la vida ha sido mucho más generosa de lo que era mi aspiración en política. Mi formación es en gestión de empresas, me siento muy cómodo en ese rol; hoy no lo estoy llevando adelante porque estoy acá. Como no sabía que iba a estar acá no puedo decir qué va a pasar en el futuro, pero lo que quería hacer en política, ya lo hice, y si pasa algo más, el destino dirá.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Guillermo Moncecchi, informó que el BID se comunicó con la comuna al día siguiente de que el préstamo no prosperara en la Junta. ¿Usted también tuvo contactos con el BID tras la votación?

No he hablado sobre tema con el BID. Sí lo hablamos antes porque nosotros colaboramos técnicamente. Se trabajó con el Ministerio de Economía, que lo aprobó, y pasó por la Junta Directiva del BID, que lo aprobó. Luego, yo hice algunas consultas para ver cómo era esto de la apertura de la negociación, la extensión de los plazos y demás. Intercedí todo lo que pude para facilitar la negociación entre las dos partes. Se me ocurre que si lo dijo el director es así: debe de estar trabajando en un nuevo diseño y el día de mañana se nos presentará.

Nosotros trabajamos muy directamente con la Intendencia [de Montevideo] en muchas de las cosas como trabajamos con las demás intendencias del país. Hay un vínculo muy bueno con los directores y con los intendentes de todo el país. Eso es fundamental para un ministro de Ambiente, porque nosotros, y sobre todo en gestión de residuos, no podemos hacer nada si no es en alianza con las intendencias. La propiedad de la basura, para empezar, es de las intendencias por ley. Hay muchas corrientes de residuos, pero los domiciliarios son propiedad de las intendencias. A mí me interesa mejorar la gestión de residuos porque Uruguay tiene mínimo 50 años de atraso en esto. Voy a trabajar siempre para que las cosas salgan, con una herramienta, con la otra, veremos.

La intendencia estará repensando y viendo cómo presenta alguna otra alternativa, y nosotros desde el lado técnico siempre vamos a respaldar, porque el ministerio tiene que tomar decisiones políticas, pero con sustento técnico. Este ministerio no es cualquier ministerio: los temas son transversales y tienen que ver con toda la sociedad y las decisiones impactan mucho más allá del presente período de gobierno.

Estamos construyendo un ministerio nuevo, y este ministerio tiene que tener políticas de Estado, no tiene que tener colores, y eso es algo que yo le aseguro a todos los actores. Nosotros construimos un Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos que es el primero en la historia del país. Por primera vez una mirada integral en materia de residuos. Eso nos llevó 12 meses. Podría haber salido por decreto a los 15 días. Nos llevó 12 meses porque participó cada intendencia, la Universidad de la República, universidades privadas, el PIT-CNT, la Cámara de Industria, la de Comercio, la de la Construcción. Ahí construimos el plan.

El directorio de OSE aprobó hoy [por el miércoles] la factibilidad técnica del proyecto Arazatí, para toma de agua del Río de la Plata, potabilización y bombeo a Montevideo. El director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, ha dicho que es un “mal negocio” la posibilidad de ceder al sector privado la potabilización del agua, porque es “más barato” si el ente público se encarga de esta tarea; y además aseguró que transferirla a una empresa privada sería “inconstitucional”. ¿Qué responde a estos cuestionamientos?

Esto tiene dos partes.

[En cuanto a] lo que se acaba de aprobar, después de un muy buen e intenso trabajo de OSE y de sus técnicos, en los cuales confiamos plenamente, y del consorcio que presenta la propuesta, hubo un trabajo muy fino, muy intenso, que logró cristalizar la propuesta técnica, que fue algo que también en su momento estuvo cuestionado: por la salinidad del río, por los episodios de floraciones y demás. Nosotros vimos desde el primer momento que la propuesta técnica era muy sólida, y la declaramos de interés: la declaró OSE y nosotros la validamos. Pero había cosas que definir y cosas que bajar a tierra en el estudio de factibilidad, que es un estudio mucho más preciso: con números, con metros, todo detallado. El informe final fue presentado y eso fue aprobado por OSE [este miércoles], o sea que desde el punto de vista técnico, tenemos una respuesta, una solución validada por los técnicos nacionales en la materia, por la autoridad en la materia, que es OSE.

El directorio de OSE delegó en cuatro gerencias el análisis de este proyecto y creo que estuvo muy bien cuando lo hizo. Entonces este trabajo demoró todo este tiempo.

Viene una segunda etapa que es definir su financiación. El proyecto presenta varias alternativas y sobre eso no hay todavía una decisión. Eso va a estar resuelto a nivel del Poder Ejecutivo. Ahora, OSE nos presenta la propuesta y a nivel del Poder Ejecutivo resolveremos.

No está definido qué herramienta será la utilizada para financiar el proyecto ni cuál es la justificación de utilizar tal o cual herramienta. Nos estaríamos adelantando a un debate, si hablamos de esto.

De todos modos, en cualquiera de las cinco propuestas que aparecen en el proyecto tenemos los informes de por lo menos dos constitucionalistas que nos hablan de la constitucionalidad en todos los casos y alternativas. Son dos informes: uno del consorcio y otro de la OSE que van esa línea.

De todos modos, esto es algo que no se ha resuelto aún, y cuando se resuelva daremos las explicaciones y fundamentos de por qué vía vamos.

Recién destacaba la importancia de políticas estatales en Ambiente. En este caso, ¿es clave tener el apoyo del Frente Amplio?

Siempre es mejor contar con la mayor base de apoyo posible, pero desde los griegos la política es el arte de lo posible. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo logramos instrumentar efectivamente este proyecto. En esa lógica, haremos todo lo posible para que la base sea lo más amplia y la de mayor consenso. Eso no quiere decir que podamos satisfacer las opiniones de todo el mundo: es también difícil.

¿Julio María Sanguinetti [secretario general del PC] le ha planteado su preocupación por la unidad de la coalición, que ha estado en debate por la votación del préstamo?

Esto no tiene nada que ver con la coalición, porque la coalición es un acuerdo de cinco partidos políticos en torno a 13 puntos, que son los de “Compromiso por el país”. Todos los partidos que firmamos este acuerdo estamos obligados a trabajar por cumplir esos 13 puntos. Lo que está fuera de esos 13 puntos no nos obliga, no es parte de la coalición, porque la coalición es eso. La riqueza de la coalición es juntar distintos.

Entonces, hay un montón de temas a nivel nacional en los que Cabildo tendrá legítimamente su posición, el Partido Colorado la suya, el Partido Nacional la suya. Eso se va a dar en muchos temas. No puede darse en aquello que acordamos, en lo que estamos comprometidos. Mucho menos nos obliga a nivel departamental, pero no solo en Montevideo: nosotros votamos diferente al Partido Nacional en muchos lugares del país, porque no somos gobierno departamental en alianza con el PN, entonces en algunos casos acompañamos al PN, en otros casos no, y tenemos múltiples combinaciones posibles. Hay lugares donde nuestro partido participa del gobierno departamental y tiene acuerdo y votas determinados puntos, como pasó recientemente en Florida, y hay lugares donde el PC no forma parte del gobierno y es oposición clara a gobiernos del PN o en algunos casos votan cuando está de acuerdo con algunas cosas y en otras no.

Esta obligación departamental por ahora no existe. Esto no puede afectar en ningún caso a la coalición; todo lo contrario: la debería enriquecer porque es ahí donde se abre el abanico de opciones que nos pueda acompañarnos en los temas macro. La coalición nos junta en las grandes cosas y allí no hay ninguna duda. Luego, tener matices en estos temas parece lo más razonable del mundo.

No voy a negar mi sorpresa por la reacción en redes sociales y demás por esta votación, que demuestra una sociedad que está bastante crispada y enfrentada. ¿Esta decisión puede tener costos políticos? No lo sé. ¿Puede tener costos electorales eventualmente? No lo sé. El punto es que uno tiene que actuar de acuerdo a sus convicciones y lo demás luego se verá, si no no estaríamos decidiendo en el sentido correcto.

Nosotros hemos demostrado a cabalidad nuestro compromiso con la coalición. Si algo no está en dudas es nuestro compromiso con la coalición. Nosotros estamos trabajando para que esta coalición reedite en 2024 y continúe el proceso de transformaciones a partir de 2025. De eso no hay ninguna duda. Ahora, de ahí a que todos pensemos igual no lo quiere nadie: no lo quiere el PN, no lo quiere Cabildo Abierto y no lo queremos nosotros.

