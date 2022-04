BID ofreció nuevas alternativas a la Intendencia de Montevideo tras negativa de la Junta

970 Universal

El organismo internacional se comunicó con la comuna al día siguiente de que el préstamo no prosperara.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IM), Guillermo Moncecchi, dijo en entrevista con el programa Punto de Encuentro de radio Universal que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se puso a disposición de la administración departamental para ofrecer otras alternativas, luego de que el préstamo tramitado no haya alcanzado los votos suficientes en la Junta de Montevideo para ser aprobado.

“Hay cooperaciones técnicas más pequeñas, estamos hablando de cientos de miles de dólares que pueden servir por ejemplo para algunas consultorías, para mejorar las gestiones en algunas cosas (…) seguir buscando soluciones de menor escala que nos permitan avanzar”, sostuvo el director.

Moncecchi dijo que “fue muy negativo” que no se aprobara el préstamo de US$ 70 millones que solicitó la comuna al BID pero aseguró que harán “todo lo posible” para que no falte limpieza y saneamiento.

Sin embargo, recalcó que había “obras importantes en el tema de saneamiento que no se van a poder hacer”, como por ejemplo en la zona del Rincón del Cerro y Casabó Norte. “Esto buscaba un salto cualitativo que no tiene que ver solo con la limpieza, sino también con aspectos ambientales más generales, como mayor recuperación de residuos”, indicó.

Moncecchi agregó que como han trabajado hasta el momento “han avanzado bastante”, por ejemplo, siendo más eficientes en la recolección y en la limpieza de espacios públicos, pero de ahora en más deberán pensar cómo reacomodar los recursos para seguir trabajando. “Buscar formas de maximizar los resultados; había planes como por ejemplo pasar a una recolección domiciliaria en zonas donde la densidad de población es menor. Ese tipo de cosas probablemente sea difícil que se puedan hacer: nos concentraremos más en recuperar en lugares más densamente poblados como cooperativas”, explicó el director de Desarrollo Ambiental.

Consultado por la relación con el BID a futuro, Moncecchi dijo que “es excelente” y tras las críticas que realizó Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, respondió: “Raffo lo que está haciendo es elegir los números y los elige mal (…) No estaba teniendo en cuenta todos los cambios en la limpieza que es uno de los reclamos principales que afecta a toda la ciudad de Montevideo”.

“Yo quisiera saber cómo lo hubiera hecho el Partido Nacional si hubiera estado en el gobierno, dado que el gobierno nacional no está poniendo nada en ese tipo de infraestructura”, sostuvo.