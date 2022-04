Subsecretario de Industria dijo que a Ciudadanos “le quedan resabios del talvismo”

El subsecretario de Industria, Energía y Minería e integrante de Batllistas (Partido Colorado), Walter Verri, fue consultado en rueda de prensa sobre cómo quedaba su partido tras la decisión de Ciudadanos de votar, en la Junta Departamental, a favor de aprobar el préstamo del BID a la Intendencia de Montevideo.

"Los ediles del Partido Colorado (PC) que votaron negativamente hizo lo que tenían que hacer y lo que hizo la coalición de Gobierno. Hubo algunos ediles y algún sector del partido que tomó un camino diferente, que no es el camino que tomó el partido ni la coalición. Allá ellos con sus responsabilidades", afirmó.

Consultado sobre la postura del ministro de Ambiente, Adrián Peña, dijo que "lidera un sector del partido que, aparentemente, le quedan resabios del talvismo todavía".

"Pero es su decisión, no la del partido. Los ediles que votaron negativo fueron por el camino que el partido aconsejaba", agregó.

Al preguntársele si la votación dividida en la Junta significa un punto de inflexión en la interna del PC, Verri negó que asi fuera y dijo que "es un punto de diferencias de una práctica que impulsó (Ernesto) Talvi, en su momento, de apartarse de las decisiones partidarias".

"Si hay otros que lo quieren imitar, seguirán ese camino, pero no es un tema que genere demasiadas dificultades en la interna del partido", dijo y agregó que hay que "hacer los máximos esfuerzos para que las diferencias" que se puedan tener, las puedan "arreglar en la interna".

Ante los dichos de Verri, la diputada colorada María Eugenia Roselló le respondió por Twitter que "no hubo decisión orgánica del Partido Colorado".

"Hay que respetar las diferencias y trabajar con unidad, la misma unidad que tienen nuestros cuatro ediles. Agraviar no es el camino. No lo esperaba de ti", le espetó.

No hubo decisión orgánica del @PartidoColorado desde el momento que nuestros ediles votaron diferente @walterverri. Hay que respetar las diferencias y trabajar con unidad, la misma unidad que tienen nuestros 4 ediles. Agraviar no es el camino. No lo esperaba de ti. https://t.co/w6MQJpZGIz