Patiño: aparición de documentos es “jugada de mosqueta” de militares, y no aporta datos

Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos se considera que los nuevos documentos no contienen “prácticamente nada” útil.

Nilo Patiño, integrante de la organización Desde Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se expresó sobre el reciente hallazgo de documentos vinculados a la dictadura militar. Dicha documentación fue localizada en la sede del Grupo de Artillería Nº5, y entregada a Fiscalía y también a los familiares de desaparecidos.

En declaraciones al noticiero INFO24, emitido por la emisora M24, Patiño valoró positivamente que haya aparecido esa información y se haya puesto a disposición de la Justicia y de los familiares de los desaparecidos.

"Eso es una cosa positiva que no hay que negarla", dijo el activista, quien agregó que, tras un análisis preliminar se puede inferir que este nuevo archivo "no tiene información sobre la búsqueda, no aporta sobre la búsqueda" de Desaparecidos, "que es lo que a nosotros más nos interesa".

Patiño explicó que la documentación consiste básicamente en partes internos del Ejército, que en su momento debieron existir en todas las unidades militares del país, y que mucha de esa información ya figuraba en el denominado Archivo Berrutti, nombre por el que se conoce a un conjunto de documentación hallado en el año 2007 en la Escuela de Inteligencia del Ejército.

"Hay documentación por todos lados. En las unidades militares está atestado de documentación. Todo lo que aparezca está bien, pero nosotros nos centramos en donde está el corazón de la inteligencia, que en este país estaba en las agencias centrales de inteligencia: SID, OCOA, Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y después cada arma tenía su agencia, que en el caso de la Fuerza Aérea era la A2 y en el caso de la Armada era la N2; en todos esos lugares hay sistemas que funcionan hasta el día de hoy. Y no se ha tirado nada, porque se ha entrado por ejemplo a la DNII y está toda la documentación. Y por otro lado, se encontró el ´archivo Berrutti, que estaba microfilmado, había rollos de microfilm. Y nosotros sabemos que el archivo de OCOA también se microfilmó, porque hay testimonios de eso. Entonces, a lo que vamos es: estos archivos está bien que aparezcan, es una cosa positiva, pero diría que ´no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale", consideró Patiño.

Posteriormente, en declaraciones a Informativo Sarandí, Patiño consideró que la aparición de esta documentación bien podría ser "una jugada de los militares", algo de lo que no responsabilizó al gobierno. "Yo no puedo responsabilizar al gobierno por lo que le entregan (los militares)" puntualizó.

"Los militares son especialistas en jugar a la mosqueta, con esto de los documentos nos han paseado de un lado para el otro", dijo Patiño, quien consideró que el hallazgo es "una jugada" castrense.



"Nadie puede creer que después de 40 años dejaron una caja y nadie sabía que estaba ahí, siendo como son los militares, que barren hasta debajo de los árboles", expresó.

Ayer, en declaraciones a Montevideo Portal, el ex ministro de Defensa José Bayardi reconoció que "llama la atención" este hallazgo décadas después de finalizado el terrorismo de estado, y prefirió no "interpretar" el hecho.