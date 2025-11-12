Pasos de frontera: cómo están las instalaciones, reclamos del sindicato y el plan de obras

Política

La Asociación de Funcionarios de Aduanas (AFA) se reunirá este jueves con la Dirección Nacional de Aduanas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para tratar una serie de temas, incluidos reclamos respecto a la infraestructura en algunos puntos fronterizos.

Según informaron fuentes de la AFA a Montevideo Portal, a partir de un planteo hecho a las autoridades en octubre, se propuso un plan de inversiones edilicias para el actual período de gobierno y el gremio planteará su tratamiento en la reunión.

El sindicato ha reclamado en varias ocasiones por el mal estado de las instalaciones en varios puntos del país, enfatizando que es “lamentable” como primera impresión para turistas. En fotos cedidas a Montevideo Portal, se muestran varias secciones de terminales con estas características.

En la comunicación que envió Aduanas a la asociación, se detalla cuánto se invertirá en qué inmuebles a lo largo del quinquenio: $ 2.289.680 para la Administración de Aduanas de Chuy, $ 200 mil para el Resguardo de la Barra del Chuy, $ 1.760.000 para la Terminal del Chuy, $ 1.610.000 para el Resguardo de San Miguel, $ 1.070.000 para la Administración de Aduanas de Aceguá y $1.711.107 para la Terminal de Río Branco en el paso de frontera.

Además, las fuentes señalaron que se prevé mover la sección administrativa de la aduana del Chuy, para realizar un control integrado del lado brasileño.

Por otro lado, se señalan tres obras incluidas en el plan de inversiones, las cuales ya están en marcha, según Aduanas.Se trata de la reparación del baño y financiación de tisanería en el Resguardo del Chuy, por una inversión de $ 760 mil, el cercado en el paso de frontera de Río Branco, por $ 743 mil, y el acondicionamiento del cielo raso y la eléctrica en esa misma terminal, por $ 968.107.

Esto fue informado al sindicato en octubre y se prevé que el tema sea planteado en la reunión de este jueves por el sindicato, si bien indicaron desde la Dirección Nacional de Aduanas a Montevideo Portal que el tema no figuraba en la agenda inicialmente.

