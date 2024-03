Pasaporte a Marset: Roberto Lafluf “se comió un garrón enorme”, aseguró Lacalle Pou

Política

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró que su exasesor de comunicación Roberto Lafluf “se comió un garrón enorme” con el pasaporte entregado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, caso por el que renunció a su cargo en noviembre del año pasado.

Entrevistado en Telenoche (Canal 4), el mandatario fue consultado por las crisis que ha sufrido el gobierno, que le costaron el cargo a algunas personas del círculo del presidente. Allí, Lacalle acotó que “se están comiendo un garrón gigante algunos”. Cuando se le pidió que profundice sobre esa idea, se refirió al caso del pasaporte a Marset y ratificó que “no quedaba otra que otorgar” el documento.

“Entonces creo que ahí algunos exgobernantes se comieron un garrón, no me queda la menor duda. Cuando pienso ‘comerse un garrón’ estoy pensando específicamente en Roberto Lafluf. Con nombre y apellido. Porque si hay alguien que no la comió ni la vivió fue él”, declaró Lacalle.

Así, añadió que “estaba pensando en más de uno”, pero “principalmente” fue su exasesor presidencial quien más perjudicado fue.

La renuncia de Lafluf se da por una reunión en la Torre Ejecutiva, en la que el entonces asesor de Lacalle insistió a la vicecanciller Carolina Ache a “cometer un delito” para que eliminara evidencia sobre su intercambio a través de WhatsApp con el subsecretario del Interior Guillermo Maciel, según denunció a comienzos de noviembre pasado la exjerarca.

En tal sentido, el presidente fue repreguntado sobre si Lafluf no pidió eliminar pruebas vinculadas a la entrega del pasaporte. El jerarca se limitó a contestar: “Yo estoy tranquilo de que Lafluf o algún otro que participó actuó de acuerdo a la ley”.

“Lo único que quiero es que esto se sustancie cuanto antes en la Justicia. Para que nos quedemos tranquilos”, señaló.

A fines del año pasado, poco más de un mes después de que Lafluf renunciara, el exsecretario de Presidencia y precandidato nacionalista Álvaro Delgado indicó que “es probable” que el exasesor de Lacalle integre su equipo de comunicación durante la campaña.

Por otro lado, en términos más generales, Lacalle hizo una autocrítica sobre distintos casos —no solo el de Marset— en los que el gobierno no ha sido transparente. “Aunque me gusta estar informado de todo, a veces te quedás con ese sabor de decir ‘tendría que haber estado un poco más informado, porque quizás alguna de esas cosas no pasaban’”, esgrimió el mandatario.

Finalmente, consultado acerca de si tiene algún caso en particular en mente al decir eso, Lacalle respondió que sí, “más de uno”, pero prefirió no dar más información.

"Lafluf se comió un garrón" dijo sobre el caso pasaporte Marset y la destrucción de documentos, el presidente Lacalle Pou. Reconoció que tendría que haber estado más informado en casos de irregularidades por personas cercanas a él que las cometieron, aunque no dio nombres (tv4) pic.twitter.com/Un3TsmeEQ3 — leo sarro press (@leosarro) March 5, 2024

