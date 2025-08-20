En Perspectiva

Oddone sobre ley de presupuesto: se aplicará IVA a las compras en plataformas como Temu

El ministro confirmó que el gobierno gravará las ganancias de capital de las inversiones realizadas en el exterior por residentes uruguayos.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió este miércoles a las modificaciones tributarias que el gobierno introducirá en la ley de presupuesto a fines de agosto.

En entrevista con En perspectiva, el jerarca anunció que se aplicará “el impuesto a la renta mínima global en territorio uruguayo”, lo que será “neutro para las corporaciones”.

Asimismo, sostuvo que la decisión yace en el marco de “adherir a tendencias globales”. Además, dijo que el presupuesto que presentará el gobierno es “muy restrictivo” y anticipó un déficit fiscal de aproximadamente 4,2% a fin de año.

Consultado sobre si la medida incumple la promesa de campaña de no aumentar impuestos, Oddone aseguró que “es algo que estaba postergado en Uruguay”.

El ministro afirmó que el tributo “estaba planteado” desde el gobierno de Luis Lacalle Pou, que decidió “no hacerlo”. “No se trata de un aumento de impuestos per se”, sostuvo, y agregó que “no debería” ahuyentar inversiones.

Por otro lado, Oddone confirmó que el MEF incluirá en el presupuesto nuevos impuestos para gravar las ganancias de capital de las inversiones realizadas en el exterior por residentes uruguayos.

“Esta es una corrección de naturaleza técnica” a la reforma de 2011, llevada a cabo por el entonces ministro Danilo Astori, indicó. El objetivo es “establecer una condición de equiparación” y de “equidad” impositiva.

“Todos los rendimientos que tienen que ver con intereses de una colocación exterior están gravados. Lo que no está gravado hoy son las ganancias de capital. Por ejemplo, una acción. El rendimiento que tiene un inversionista por una colocación de este tipo no solamente es producto de los intereses que devengan de inversiones financieras, sino también del cambio de precio que la acción tiene”, explicó el economista.

El ministro de Economía también manifestó que “está previsto” introducir tributos a las compras desde el exterior con plataformas como la china Temu, para “igualar en materia tributaria el tratamiento de la compra final”. Oddone aclaró que esto aplicará para compras que vengan fuera de Estados Unidos, pues en ese caso ya funciona el TIFA (Trade and Investment Framework Agreement).

Esto se llevará a cabo a través de la “introducción del IVA”, a la par de un “aumento” de franquicias que está siendo evaluado, con respecto a “elevar algo” el monto máximo de US$ 200.

El ministro también recalcó su postura en contra de establecer un impuesto de un 1% para el 1% más rico de la población, medida impulsada principalmente por el Pit-Cnt.

“Esta iniciativa no va a formar parte” de las medidas tributarias. “Sería extraordinariamente inconveniente para Uruguay avanzar en una iniciativa de este tipo”, aseguró

Montevideo Portal