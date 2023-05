Partido Demócrata Cristiano formalizó el apoyo a la precandidatura de Mario Bergara

Política

El Partido Demócrata Cristiano (PDC), que integra Convocatoria Seregnista Progresistas, formalizó el apoyo a la precandidatura del senador Mario Bergara en el Frente Amplio (FA) de cara a las elecciones internas de junio de 2024, respaldo que había anunciado el pasado 17 de mayo.

Héctor Lescano, principal figura del partido, dijo que tras una “mayoría importante”, el PDC “resolvió” acompañar el ofrecimiento que hizo Fuerza Renovadora —el sector que lidera Bergara—.

“Este espacio no reclama para sí hegemonía del legado seregnista. Todos los frentistas lo somos, pero sí representa ese legado de mirada larga, de tender puentes, de hacer proposiciones programáticas que signifiquen un aporte y equilibro entre la sensatez y la audacia para hacer los cambios”, expresó Lescano.

En esta línea, señaló que para el PDC es “fundamental” que el Gobierno sea de una fuerza progresista. “Somos muy críticos con el Gobierno de esta coalición conservadora que tenemos en este momento”, enfatizó.

Desde el PDC están “seguros” de que Bergara ocupará un “espacio que es muy importante” para “recuperar”, “convocar a nuevos votantes” y “para el triunfo del FA en las próximas elecciones”.

Bergara destacó, en rueda de prensa, que el PDC es un “partido histórico y frenteamplista desde el inicio”.

“Compartimos la convicción del rol político de Convocatoria Seregnista, del rol que tiene en los equilibrios frenteamplistas, en la capacidad de diálogo con la sociedad y, también, compartimos con el PDC la convicción de que una precandidatura es la mejor forma de fortalecer el espacio, pero, sobre todo, de contribuir al objetivo central: que el FA vuelva a ganar la elección, que vuelva a gobernar por el bien de la sociedad uruguaya”, aseguró.

Si bien hay sectores que han expresado qué precandidatura apoyarán, “aún quedan algunos espacios importantes de Convocatoria que están en sus consultas internas, en su discusión interna, que esperamos que en las próximas semanas tomen posición”, planteó Bergara. Uno de los espacios que no ha definido su estrategia electoral es Asamblea Uruguay, el sector liderado por Danilo Astori.



Caso Penadés

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Fiscalía pida el desafuero del senador del Partido Nacional denunciado por explotación y abuso sexual, Gustavo Penadés, el economista señaló: “Si la Fiscalía solicita que un legislador, por razones fundadas, tenga que comparecer ante el sistema judicial, nosotros vamos a acompañar esa solicitud”.

En esta línea, recordó la posición que tomó su fuerza política cuando la Fiscalía solicitó la comparecencia del senador por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos. Luego de que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitara el desafuero por haber omitido informar a quien corresponde sobre las declaraciones hechas en el Tribunal de Honor militar de 2018, el Frente Amplio lo votó, pero la iniciativa no prosperó. “Lo único que tenía que analizar el Senado era si había razón suficiente como para esa convocatoria; el Senado no opera como juez, no analiza pruebas ni nada por el estilo”, expresó.

“Nosotros lo apoyamos en aquella instancia y también lo haríamos en este caso”, aseguró.

Para Bergara, las declaraciones públicas de Penadés y el hecho de que haya comparecido ante la Fiscalía demuestran que “está en la disposición de hacerlo”.

“Desde el punto de vista político, el FA va a acompañar una solicitud de desafuero, porque da la sensación de que la citación es razonable”, concluyó.

