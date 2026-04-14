Para Civila, “parecen no comprenderse” las políticas sociales que aplica el gobierno

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El titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, consideró que “no parece comprenderse” el objetivo de las metas que el gobierno se planteó hacia 2028 en materia de personas en situación de calle cuando se anunció el Plan 365 el martes pasado.

En conferencia de prensa, Civila y el presidente de la República, Yamandú Orsi, detallaron que se prevé —entre otras medidas— reconvertir plazas de contingencia y refugios en viviendas con acompañamiento social y garantizar 2.000 puestos de trabajo para personas con antecedentes en situación de calle. Ambas iniciativas tienen como meta un objetivo de dos años: “Ese cambio va a abarcar a más de 3.000 personas antes del año 2028”, explicó el ministro sobre la primera de esas dos medidas.

Así, durante la semana, el jerarca recibió críticas acerca de que parecía un plazo alejado para ayudar a esta población.

“Me sigue llamando la atención, es algo que lo reiteramos y no parece comprenderse. Nosotros planteamos que, al 2028, vamos a haber superado las 3.000 soluciones de vivienda con acompañamiento social y los 2.000 puestos de trabajo para personas en situación de calle o que vengan de trayectorias en situación de calle. Eso no quiere decir que se empiece la aplicación de la medida en 2028”, reiteró Civila, y añadió que “se genera confusión con eso”.

Al respecto, insistió en que “uno se pone una meta de superar cierto número hacia” dicho año, pero mientras tanto “va dando pasos para cumplir con esa meta”.

“Nosotros tenemos previsto duplicar la respuesta de viviendas con acompañamiento este año. O sea que hay un esfuerzo muy grande en 2026 y 2027 para cualquiera de estas iniciativas”, sintetizó en rueda de prensa el ministro, luego de su comparecencia ante la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados.

Ah, pero también…

Por otro lado, Civila fue consultado respecto a qué posibilidad hay de que el gobierno aplique la internación involuntaria de las personas en situación de calle, una vez terminada la temporada invernal. El secretario de Estado puntualizó que está “abierto a seguir estudiando herramientas además de las que hay”.

“Estamos aplicando la Ley de Faltas […], estamos aplicando la ley de internación involuntaria, vamos a aplicar la evacuación obligatoria en la medida en que la alerta roja esté operativa y estamos dispuestos a evaluar esa u otras herramientas en el futuro sin ningún complejo”, aseveró.

Por otro lado, se refirió también a la situación de los trabajadores tercerizados del Mides, que anunciaron un paro previsto para este viernes 17 de abril. El ministro argumentó que se trata de “un problema importante” y sostuvo que “mientras haya trabajadores que no cobran el salario exactamente en fecha, va a preocupar”. “Vamos a estar trabajando con toda la fuerza, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, para que el problema no solo descienda, sino que desaparezca. Eso es lo que queremos y hace muchísimos años que el Mides no lo logra; esperemos que con nuestra administración lo pueda lograr”, concluyó.

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