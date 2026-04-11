Blancos critican al gobierno por horarios de refugios del Mides: “Mentir es grave”

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Dirigentes de la oposición salieron al cruce del gobierno a raíz de una publicación en X, donde desde Presidencia de la República se intentó dar visibilidad al nuevo modelo o plan 365, la estrategia nacional dirigida a personas que viven en situación de calle presentada el pasado martes.

“Durante años, la política de situación de calle funcionó en invierno y de noche. Como si el problema desapareciera con el calor o con la luz del día. A partir de ahora los centros están abiertos todo el año, a toda hora. Porque la realidad no espera”, reza la publicación difundida en la cuenta de Presidencia.

En respuesta, figuras de la oposición —principalmente del Partido Nacional— expresaron su molestia.

Fernanda Auersperg, exdirectora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, aseguró que la actual administración “miente” y lo tildó de “grave”. “Desde hace años hay respuesta los 365 días y durante la gestión anterior se avanzó fuertemente en brindar respuestas 24 horas y específicas”, aseguró la actual diputada, y añadió que el Plan Invierno “solo reforzaba la atención y respuesta a lo estructural de todo el año”.

En esta línea, el también diputado Federico Casaretto criticó que el gobierno “sigue mintiendo”. “Todo el Uruguay sabe que esto no fue así”, se limitó a escribir el legislador maldonadense.

El senador Sebastián Da Silva, por su parte, opinó que en el gobierno están “como Marta Sánchez: desesperados” y agregó que “por eso mienten”.

A su vez, el edil montevideano Gabriel Cunha también afirmó que la publicación es una “gran mentira” y sostuvo que en el período pasado “se inició un proceso de diversificación que comenzó a transformar la matriz de atención hacia respuestas” durante las 24 horas del día. “Le toman el pelo a la gente. Les consulto, ¿van a anunciar algo de que a partir del día de hoy dejan de poder realizar los operativos de ley de falta por medidas sindicales de trabajadores que no cobran su sueldo?”, indicó el curul, en referencia al conflicto sindical que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines (Sutiga) con el Mides.

Según supo Montevideo Portal con base en fuentes de dicho gremio, se tomaron medidas en los centros con trabajadores a los que se les debe el pago del salario y, en algunos de ellos, se resolvió que no reciban nuevos ingresos de personas, como es el caso de la organización Otras Manos.

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