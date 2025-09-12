Ortuño reconoció que proyecto Casupá tendrá “impactos negativos”, pero habrá “respuestas”

Política

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, reconoció este viernes que el proyecto Casupá tendrá “impactos negativos”, pero aseguró que se atenderá “todos y cada uno” de ellos.

En rueda de prensa, el jerarca respondió al senador nacionalista Martín Lema, quien le exigió ir a la localidad de Florida donde se construirá la represa. De acuerdo con Ortuño, “todo el equipo” de su cartera estuvo presente allí “hace muy poquitos días”, en una jornada “larga” donde se dialogó con el intendente Carlos Enciso y con ediles en la Junta Departamental.

“Pero lo más importante, escuchamos a los productores que tienen dudas, a los que se oponen al proyecto, nos reunimos también con organizaciones sociales pro represa de Casupá”, sostuvo el secretario de Estado.

En tal sentido, Ortuño aseveró que el proyecto Casupá tendrá “beneficios” para “la región donde se realice el embalse y la represa”. “Pero somos conscientes también de que va a haber impactos negativos”, admitió.

De todas formas, afirmó que —como dijeron a los productores y vecinos locales— se atenderá “todos y cada uno de los impactos que se generen”.

“Va a haber respuesta de compensación, va a haber medidas de mitigación, y para eso estamos realizando tres estudios en paralelo para identificar todos los impactos y dar respuesta con la mayor sensibilidad”, manifestó el ministro de Ambiente.

Dichos estudios son realizados por la cartera que lidera, OSE y la Facultad de Ingeniería.

Así, afirmó que el gobierno “está presente”. “Tenemos que tener la tranquilidad de que se van a tener todas las garantías”, sentenció.

De acuerdo con el jerarca, este proceso de estudios de impacto ambiental “va a llevar el tiempo que deba llevar” y apuntó a que demorarán “por lo menos un año”.

