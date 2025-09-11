Política

Lema exigió a Ortuño y Fratti realizar una “visita” a las zonas “afectadas” por Casupá

El senador del Partido Nacional Martín Lema, exigió al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Alfredo Fratti y al titular del Ministerio de Ambiente, Edgardo Ortuño a que se hagan presentes en las zonas que serán “afectadas” por la construcción de la represa en Casupá.

El legislador elevó el pedido en un escrito entregado este jueves, en el que afirma que “resulta indispensable” las carteras “anticipen los impactos que esta obra provocará”, “no solo en el ambiente sino en el sector productivo y a nivel social”.

Además, en el documento se expone que la “visita” de los ministros podría “evitar contradicciones entre los discursos de desarrollo sostenible y las realidades que afectan a las familias y productores de la zona”.

En diálogo con Montevideo Portal, Lema aseguró que la obra “afectaría la producción, a productores y a familias”, lo que “lleva a perdidas de trabajo” y “deterioro social”.

Además, agregó que Ortuño visitó Casupá pero “no a la zona afectada”. La exigencia se da para que el titular de Ambiente y Fratti “vayan a conversar, intercambiar” y que “de primera mano” puedan conocer “el daño” que se causa en la “zona afectada”.

