Orsi sobre tranvía de El Pinar al Centro: “Deberíamos haber hecho una reunión antes”

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, tomó “con sorpresa” la aprobación por parte del Poder Ejecutivo de una Iniciativa Privada para construir un tranvía que una la zona de El Pinar con la Ciudad Vieja, un proyecto valuado en US$500 millones.

“Capaz que no es la mejor forma cómo esto trascendió. Quizá deberíamos haber hecho una reunión antes. Pero bueno, es así y hay que analizarlo. No me expido porque todavía no analicé el contenido y no sé si es lo mismo que yo alguna vez recibí”, dijo Orsi en declaraciones a Subrayado de Canal 10.

“No hubo vínculo de conversación ni de análisis con nosotros. Supongo que es la misma propuesta que alguna vez me presentaron. Sé que el director de Tránsito de la Intendencia [Marcelo Metediera] ya estuvo en contacto con gente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Veremos cómo sigue”, agregó el intendente.

Orsi dijo que coincide con la idea de que la movilidad desde Ciudad de la Costa al Centro de Montevideo requiere cambios, pero que se deberán analizar los detalles.

“No podemos generar expectativas, como ha pasado otras veces. Tenemos que ser cautos, y tampoco ponernos el valde. Hay que ver de qué se trata”, completó.

El presidente, Luis Lacalle Pou, aceptó la propuesta de iniciativa privada de un consorcio conformado por la española Stadler Rail Valencia, Saceem y Stilder para un proyecto de construcción de un tranvía entre El Pinar y el Centro de Montevideo, hasta Plaza Independencia.

El consorcio denominado “3 Eses” sostuvo que la inversión ronda los US$ 500 millones.

El trayecto, según la propuesta, totaliza 35 kilómetros, desde el kilómetro 32.500 de El Pinar, y utiliza las avenidas Giannattasio, Italia y 18 de Julio.

Para la extensión se prevé un total de 33 paradas. Y se asegura baja a la mitad los tiempos de la velocidad comercial en el trayecto que une Plaza Independencia con El Pinar.

La resolución, firmada por el presidente y fechada el 5 de junio, establece que las empresas deberán como primer paso realizar un estudio de factibilidad a su costo.

