Orsi resolvió negociación colectiva por pórtland; Fancap asegura “extrema complejidad”

Política

Montevideo Portal

En la tarde de este viernes, el presidente de la República, Yamandú Orsi, recibió en Torre Ejecutiva a representantes de Fancap, del Sunca, del Pit-Cnt y a autoridades de Ancap, en una reunión convocada para analizar la situación de pórtland.

El sindicato adoptó en el último tiempo medidas al entrar en conflicto con la empresa, esto, debido a los planes anunciados por el directorio de Ancap.

Tras la reunión, Fancap emitió un comunicado, en el que afirman que desde la federación anunciaron ante las autoridades el “deterioro provocado por las diferentes gestiones” que existen en la industria. “Dejamos planteado que el achique que se maneja desde el directorio es un duro golpe a la industria cementera estatal”, remarcaron.

En la reunión, Orsi planteó realizar un ámbito de negociación colectiva, el cual estaría conformado por los ministerios de Trabajo, Industria y por Ancap junto con Fancap y el Sunca.

“Dicho espacio tiene como objetivo construir una propuesta alternativa para el portland que genere mayores consensos y acuerdos”, afirman en el comunicado.

Manuel Colina, dirigente de Fancap aseguró en diálogo con Montevideo Portal, que llegar a tener una reunión con el presidente de la República refleja que la situación es de “extrema complejidad”.

El sindicalista afirmó que, tras la instancia, las sensaciones que quedaron en la federación fueron “positivas” debido a que hubo un cambio en el diálogo, ya que en los últimos meses la comunicación entre Fancap y la estatal “venía siendo muy pobre”.

Además, contó que la reunión fue “muy productiva”, donde se expusieron todos los puntos de vista.

Sobre el ámbito que planteó Orsi, Colina explicó que se “contemplarán todas las propuestas que están arriba de la mesa”. Esta instancia le da a Fancap “espacio de aire superior”.

Las intenciones del sindicato son tener “una industria cementera que apueste al desarrollo y no al achique”. Además, buscan un “cambio de gestión, una apuesta directa al crecimiento y seguir con líneas que incluso el propio gobierno ha planteado”.

“Se empezará a trabajar en un régimen de trabajo acelerado, porque si hay algo que las partes concordamos es que la situación en la que está actualmente la industria no puede esperar”, analizó.

En la tarde de este sábado, Yamandú Orsi, quien estuvo presente en la Patria Gaucha, fue consultado por la instancia desarrollada en la Torre Ejecutiva. “No podemos permitirnos seguir perdiendo plata con esto”, afirmó el mandatario.

Además, señaló que durante el encuentro el Ejecutivo reiteró su intención de preservar los puestos de trabajo y evitar el cierre de cualquiera de las plantas.

Según supo Montevideo Portal, este lunes se comenzarán a coordinar las acciones para llevar adelante las primeras reuniones de la negociación colectiva.

Por otro lado, Colina se refirió a la declaración de la presidenta de Ancap, Cecilia San Román, en una entrevista con Búsqueda, en la que aseguró que las medidas sindicales relacionadas a la situación de pórtland son “darse un tiro en el pie”.

“Quiero creer que es una dificultad de comunicación política que tiene la presidenta, y no que realmente es lo que piensa. Porque no haber hecho nada durante todo el 2025, después de haber asumido una situación que sabían desde antes que era compleja y terminar entregando en 2025 con U$S 30 millones de pérdida en el pórtland, es difícil de sostener”, sentenció.

Montevideo Portal