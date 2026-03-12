Política

Presidenta de Ancap dijo que medidas sindicales por pórtland son “darse un tiro en el pie”

La presidenta de Ancap, Cecilia San Román, se refirió a la situación del pórtland y cuestionó el impacto de las medidas adoptas por la Federación Ancap (Fancap) en la operativa de la empresa, en un contexto marcado por la paralización de actividades en distintas plantas.

Según explicó en una entrevista con Búsqueda, la empresa debió recurrir a la compra de clínker (componente para la fabricación) a competidores para sostener la producción, lo que ya consumió el presupuesto previsto para todo el año. “La partida de contingencia de todo el año la estamos gastando en enero, febrero y marzo. Son 30.000 toneladas. Se hicieron las tres compras ahora, así que agotamos el presupuesto para todo el año”, señaló.

San Román detalló que actualmente se está moliendo clínker adquirido a la competencia debido a limitaciones operativas en la planta de Minas. “Ahora se está moliendo clínker de la competencia, porque la dotación que tenemos en Minas o cubre el horno o cubre los molinos”, afirmó.

Por otro lado, mencionó que en “Paysandú se puso en marcha, aun cuando todo el sindicato había salido diciendo que íbamos a despedir a la gente y que el horno no se prendía”, indicó.

La jerarca explicó que el horno había sido sometido a mantenimiento a fines de enero con el objetivo de reactivar la producción, pero surgió un inconveniente técnico. “Cuando lo van a prender falla una pieza del controlador del ventilador del horno y la empresa que lo repara lo solucionó el miércoles de la semana pasada en el momento”, relató.

Al día siguiente de que se solucionó el problema, se produjo un paro sindical que volvió a afectar la operativa.

Actualmente —según señaló—, la planta de Paysandú se encuentra operativa, aunque persisten dificultades en otras instalaciones. “Ahora Paysandú está funcionando, pero Minas está bloqueada y la planta de Manga está bloqueada. Tenemos todo el sur bloqueado”, afirmó.

“Esto es darse un tiro en el pie, porque estamos prometiendo, trabajando para que se mantengan todos los puestos de trabajo y se está conservando el negocio del pórtland en manos estatales”, expresó.

“Las dos consignas más importantes del sindicato las estamos llevando adelante, además, por convencimiento, por cuidado de las personas y del negocio. Sin embargo, han tenido esa actitud de bloquear todo”, lamentó.

