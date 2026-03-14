Orsi anunció viaje presidencial a Japón y habló de “modernizar la gestión” en seguridad

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente en la mañana de este sábado en la fiesta de la Patria Gaucha, la cual se celebra en Tacuarembó y brindó una rueda de prensa, en la que se refirió a diferentes temas relacionados con el gobierno.

El mandatario destacó que la fiesta es “un abrazo con lo mejor de nosotros”, la cual se esta convirtiendo en una “convocatoria obligatoria”, debido a que en cada edición se hacen presentes más legisladores y diplomáticos.

En la misma línea, contó que existe la intención de que la Patria Gaucha se impulse de manera internacional. “Estuvimos hablando con Beatriz Argimón, debido a que esto se está impulsando a través de la Unesco. Más allá de lo que se consiga a nivel internacional, es de las actividades más convocantes, entre el Carnaval y la Patria Gaucha hay poca cosa más”.

Por otro lado, explicó que realizará en el segundo semestre de 2026, junto con una delegación con integrantes de Presidencia y empresarios, un viaje a Japón. En ese sentido, el mandatario reconoció que a Uruguay se le han “abierto oportunidades” comerciales, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la cual califico como “señal llamativa”.

Vinculado a lo económico, el presidente se refirió al déficit hídrico: “Es un problema que tenemos hace cuántos años. Fundamentalmente en el sur, que es el más golpeado de hace cinco o seis años, por eso en este mes lanzamos el plan de riego, el cual junta partes y busca tecnología y acuerdos con los productores”.

Esto “genera la preocupación de una vez por todas resolverlo”, reconoció.

Orsi contó que este viernes estuvo en el departamento de Florida, donde recibió una carta del alcalde de Casupá Luis Oliva. El mandatario afirmó que hasta el momento no la leyó, pero que espera para analizarla con su equipo de trabajo.

Sobre la represa de Casupá, el mandatario aseguró: Es un “proyecto que se va a concretar. Lo que tendremos que ver es cómo hacemos para amortiguar de repente consecuencias que capaz que son negativas para alguna gente”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de adquirir lanchas para el control territorial, explicó que tienen una propuesta de Estados Unidos, pero que la embarcación debe tener reparaciones. “hay otras propuestas que vamos a analizar más de manejo costero o de control costero y fluvial”, contó.

Por último, habló sobre el plan de seguridad que presentará el gobierno a fin de marzo: “Lo que hay que hacer es lograr un acuerdo nacional. Por otro lado, encontrarle alguna vuelta a algunas herramientas, una de ellas, y que sabemos que tiene la polémica, es la creación del Ministerio de Justicia. Otra es revisar el Código del Proceso Penal. Por otro lado, modernizar la gestión. Hoy la policía y la inteligencia trabajan con mucha tecnología”.

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