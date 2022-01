Política

Orsi decidió “topear” aumento de Tasa de Servicios y no será mayor a $4.000 por año

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, informó este martes que se topeará el aumento de la Tasa de Servicios que se destina a la gestión de los residuos en Canelones.

Orsi recordó que “hacía más de 20 años que no se aumentaba ese valor” y sostuvo que “el actualizar la tasa permite seguir mejorando y modernizando la recolección de la basura, la propia gestión del ambiente”.

“Coincidimos con lo establecido en el Plan Nacional de Gestión de Residuos presentado por el ministro de Ambiente, Adrián Peña. Allí se establece, como línea de acción, en la página 527, el fortalecimiento y desarrollo de los instrumentos económicos para la gestión, considerando las tasas como un elemento fundamental. Por esta razón consideramos imprescindible esta actualización de los valores”, señaló el jerarca de Canelones.

“Cabe aclarar que la contribución inmobiliaria no sufrió ningún tipo de modificación en sus valores más que la necesaria actualización por IPC. Pero, más allá de estas consideraciones, somos conscientes, que, en algunos lugares del departamento, esta tasa impactó demasiado, básicamente, en la costa”, añadió.

Orsi señaló que “a partir de los planteos recibidos y de una relectura” de la idea original decidieron topear ese incremento. “Hemos resuelto que en ningún caso el aumento de esta tasa será mayor a los 4.000 pesos por año, o dicho de otra forma, un límite de aumento máximo de 333 pesos mensuales”, aseguró.

“Corresponde ahora instrumentar los mecanismos de aplicación de este nuevo criterio y a aquellos vecinos que ya pagaron con aumentos superiores al tope se les generará un crédito a favor”, agregó

El intendente canario sostuvo que “según algunas encuestas de opinión” su gestión de los residuos “es, en líneas generales, bien vista por la ciudadanía, pero eso no me conforma”. “Sé que queda mucho por hacer y una cosa es clara: en los temas ambientales no nos vamos a detener. Es lo que corresponde”, aseveró.

Por otro lado, agradeció y reconoció “la actitud constructiva y republicana de los legisladores” del departamento, del Frente Amplio “y algunos de la oposición, ya que de ellos también tomamos aportes”. “Pero fundamentalmente doy las gracias a ustedes, vecinos y vecinas de Canelones, que año tras año hacen el esfuerzo de pagar los tributos, permitiéndonos así construir el departamento que todos queremos”, afirmó.

“Es nuestra obligación tener los oídos bien abiertos, y es saludable que ustedes hagan sentir sus reclamos. De eso se trata”, concluyó el intendente de Canelones.

Les comparto un mensaje sobre la Tasa de Servicios que se destina a la gestión de residuos en Canelones. pic.twitter.com/BgyXZWV5VB — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) January 18, 2022