Orsi convocó a un Consejo de Ministros por el Diálogo Social: será el martes 28
Ese mismo día se publicará el documento final sobre el tema. El Pit-Cnt ya adelantó que se prevé la desvinculación de las AFAP.
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24.04.2026 18:30
Montevideo Portal
El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para el próximo martes 28 de abril.
En esta instancia se dialogará sobre el Diálogo Social, luego de terminada la etapa de reuniones y de la presentación del documento final, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia.
Dicho documento se publicará el mismo día, el martes 28; a pesar de ello, el Pit-Cnt adelantó en los últimos días que, además de la inclusión de una causal de retiro anticipado para jubilarse a los 60 años, se prevé la desvinculación de las AFAP de la administración directa de los recursos.
El último Consejo de Ministros había sido el pasado lunes 20. Allí, el mandatario convocó a los secretarios de Estado para dialogar sobre “temas vinculados al turismo, al sistema de cuidados, al plan Más Barrio”, había adelantado Orsi el domingo 19.
Montevideo Portal
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