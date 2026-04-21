Gobierno y Pit-Cnt finalizan diálogo social: jubilación desde 60 años y planteo sobre AFAP

Montevideo Portal

El Poder Ejecutivo y el Pit-Cnt finalizaron el Diálogo Social sobre asuntos vinculados a la seguridad social, logrando una serie de acuerdos relacionados con modificar la edad mínima de jubilación, informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal.

Además, desde la central sindical pretenden habilitar cambios relativos al sistema de AFAP que apuntan a modificar aspectos estructurales del sistema de seguridad social.

Entre los principales cambios acordados se incluyó un nuevo esquema que habilita la posibilidad de jubilación a partir de los 60 años, aunque la edad formal para el retiro será a los 65 años. En caso de que un trabajador decida adelantar su jubilación, lo hará con una pensión menor.

Además, otro punto es la desvinculación de las AFAP de la administración directa, lo que la central sindical define como un “avance muy importante” en su lucha por eliminarlas.

También se establecieron medidas para fortalecer la jubilación mínima, evitando la disminución del poder adquisitivo del suplemento solidario. En la misma línea, se incluyó el aumento de transferencias a la primera infancia, las cuales se duplicarán o hasta triplicarán en algunos casos.

Por otro lado, se introdujo una ampliación de las licencias paternales y se avanzó en las prestaciones para mayores de 70 años que no cuenten con ingresos; quienes tendrán una “prestación mínima”.

En materia laboral, se plantea la extensión de derechos para los trabajadores independientes que cumplen labores por cuenta propia, que incluyan el acceso a prestaciones como el seguro de desempleo.

Otro de los ejes del acuerdo es el financiamiento del sistema, para el cual se propone incorporar “nuevas formas de imposición que permitan adaptar el sistema a cambios económicos y tecnológicos”.

En un comunicado del Pit-Cnt, al que accedió Montevideo Portal, la central sindical afirmó que “no cesará en la lucha por conquistar todos los aspectos que garanticen una seguridad social universal, solidaria y sin lucro”.

Además, aseguran que actuarán “para que se concreten en las herramientas normativas todos los avances” alcanzados en el diálogo con el gobierno.