Orsi comparte planteo de que Congreso de Intendentes medie cuando no se logren acuerdos

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, fue recibido este viernes por la Mesa Política Nacional del Frente Amplio. El eje de la conversación fue el trabajo y las inversiones en el departamento, luego del rechazo en la Junta Departamental al fideicomiso planteado por la comuna.

Orsi dijo en rueda de prensa tras el encuentro que "la reunión fue muy buena" y se puso "sobre la mesa" el "análisis político del estado de situación sobre los temas que se generan" a raíz de la falta de votos para la aprobación del fideicomiso en Canelones.

El intendente canario señaló que se debe "poder tender puentes para que las cosas se puedan hacer en el departamento". "La idea es posicionarnos de cara a los compañeros que tenemos en cada uno de los lugares de trabajo, estamos hablando de alcaldes, ediles, intendentes, concejales, que es necesario hacer una puesta a punto de la situación global", agregó.

Orsi explicó que "no hay" un enfrentamiento con el gobierno y que "la política tiene sus códigos". El intendente destacó que "es bueno" que la mesa del Congreso de Intendentes se sigue reuniendo, pero falta "sentarse en la mesa todos los intendentes y poner el estado de situación de cada uno de nosotros. Cuando volvamos a la presencialidad quizás tengamos un acercamiento mayor, a tal punto que he visto que Presidencia se reúne con las bancadas. La fuerza del Congreso parte del intercambio y la síntesis que se haga, no es una cuestión de votos sino de consensos".

"El estar mano a mano a veces nos ayuda. Como no ha sido posible hemos visto que se trabaja mucho desde las bancadas, pero el Congreso tiene la gran fortaleza de que nadie entra con una propuesta y se lleva la misma, sino que siempre surge una síntesis", añadió.

Orsi comentó que puede haber propuestas en el Congreso de Intendentes sobre cómo tratar fideicomisos o endeudamientos de intendencias. "A veces tiene que ver con cómo seguir con las obras, como es el caso nuestro, en otros son temas de déficit que tienen cierta ausencia y no pueden esperar y hay que resolverlos. Para que eso sea posible hay que generar climas. Hay poco ámbito, otra de las virtudes del Congreso es que se generan climas", señaló en base a la propuesta del intendente de Salto, Andrés Lima.

"Lo que nos permite un ámbito como ese es entender la lógica de aquél que de repente no es de tu partido. Desde el punto de vista institucional tenemos otra obligación que hay que cumplirla, que es que todos sigamos caminando a paso firme", agregó.

El intendente de Canelones dijo que "hay un plan de obras que se va a hacer" y lo que se "pretende con un financiamiento es hacer obras extraordinarias, o sea cambiar la matriz de la infraestructura".

"Las obras siguen, se sigue trabajando", reiteró. "Habrá que buscar otra forma con financiamiento a más corto plazo", señaló.