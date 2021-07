Orsi: “Un sector político que votó todo en contra está al más alto nivel de gobierno”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dio una conferencia de prensa este jueves en la que habló del presupuesto de la intendencia y del fideicomiso planteado por la comuna que finalmente no fue aprobado por los ediles blancos y colorados.

Consultado por su opinión ante el "cambio de actitud" de la oposición canaria, el jerarca dijo que considera que lo que no cambió es la posición de "un sector político de este país que históricamente desde que asumimos nosotros votó a todo en contra" y que lo que está pasando es que ahora ese sector "está al más alto nivel de gobierno y por supuesto aquel estilo que practicaban en la Junta (Departamental) el periodo anterior, lo aplican para todo lo que es la coalición".

Dijo considerar que más allá del aspecto político detrás del rechazo al fideicomiso hay también una orientación económica.

"Eso es lo que estoy entando a ver, porque la realidad me está mostrando eso, cuando me dicen "ahorramos 600 millones" en plena pandemia. Cuando no veo mucha inversión, evidentemente ahí hay algo, no es sólo política, quizás yo ahí me haya equivocado en algún momento, creo que es peor, es mucho peor. Pensando en el futuro. Y en realidad es la coherencia desde 1933 hasta ahora.

Al preguntársele si hubiese triunfado el fideicomiso de no ser él el intendente, Orsi dijo: "Si yo veo que una experiencia es exitosa y le hace bien a la gente no tengo duda, en mi cabeza y en mi convicción republicana no está eso de la triquiñuela tratando de complicar. No, porque no soy de los que piensan que cuanto mejor mejor, cuanto mejor peor no.

El jerarca defendió el instrumento de los fideicomisos para el financiamiento de obras departamentales, porque significan "la única forma viable, potente que encontraron las intendencias para conseguir fondos sólidos" para transformar la infraestructura. "Las intendencias están atadas de pies y manos, y más allá del crédito del Banco República, que es una doceava parte del presupuesto, que es muy reducido, después las líneas de crédito por lo general, salvo que sean muy menores para cosas muy específicas de algunos organismos, no existen".

Dijo además que la idea de comenzar a utilizar fideicomisos no fue del Frente Amplio, sino que fue el político nacionalista Alberto Perdomo a quien se le ocurrió y quien recomendó al gobierno canario analizar la ley de fideicomiso. "Ya no existe aquella realidad en donde las intendencias estaban endeudadas, no pagaban tributos, etc. Porque el mecanismo de fideicomiso ofrece garantías y una bocanada de oxígeno que hizo que se llevara a cabo en nuestro país, la transformación del estado más profunda desde hace muchísimos años, que es el fortalecimiento de los gobiernos departamentales en armonía con el gobierno nacional", sostuvo.

Dijo que antes el gobierno canario estaba "muy acotado" en cuanto al acceso a créditos, porque "la intendencia era muy poco creíble antes". Orsi dijo que cuando la calificación del departamento en las consultoras era BBB y estaban "en el fondo", salían a recorrer bancos y estos no les prestaban nada.

Orsi dijo que sería "un poco absurdo" volver a plantear el fideicomiso de la misma forma que se planteó ahora. "Si el año próximo o los meses que viene surge alguna otra propuesta yo no me imagino que sea la misma que se planteó ahora", expresó.

