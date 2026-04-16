Política

Orsi citó a un nuevo Consejo de Ministros para el lunes, tras su viaje a España

Montevideo Portal

El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un Consejo de Ministros para el próximo lunes 20 de abril, a las 14:00.

Esta reunión será luego de que vuelva de su viaje a España, según informó El País y confirmó Montevideo Portal con fuentes de Presidencia. Orsi asistirá a la reunión Democracia Siempre, que tendrá lugar en ese país.

En términos de agenda política, la semana próxima habrá una reunión entre los ministerios de Industria y de Economía sobre la fijación de los precios de los combustibles, que deberá tomarse antes de fin de mes. “Estamos monitoreando la situación por teléfono”, acotó la ministra de Industria, Fernanda Cardona.

El último Consejo de Ministros fue el pasado 26 de marzo. En esa instancia, el mandatario presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública, antes de difundirlo en conferencia de prensa.

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