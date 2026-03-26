Orsi convocó el Consejo de Ministros y Negro presentará el plan de seguridad: los detalles

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó a un nuevo Consejo de Ministros para este jueves, que se llevará a cabo en la Sociedad Criolla Elías Regules, ubicada en el parque Rivera, en Montevideo, en el cual se presentará el Plan Nacional de Seguridad.

La reunión comenzó sobre las 10:00 horas y se enmarca en las actividades del Mes de la Tradición. “Marzo adquiere un significado particular, al conmemorarse el Día de la Tradición Uruguaya cada 21 de marzo, fecha del natalicio de Elías Regules, establecida por la Ley Nº 10745”, señala la comunicación de Presidencia.

“La realización del Consejo de Ministros en este ámbito se inscribe así en un contexto de valorización de las tradiciones nacionales y de reconocimiento a instituciones que han contribuido históricamente a la construcción de la identidad cultural del país”, agrega.

El eje central del encuentro será la exposición del plan de seguridad, que estará a cargo del ministro del Interior, Carlos Negro. Se trata de una estrategia de largo plazo —con proyección de hasta una década— que busca establecer una política pública sostenida en el tiempo, más allá del actual período de gobierno.

El documento incluye más de un centenar de medidas que combinan acciones ya en marcha, iniciativas a implementar en el corto plazo y otras de carácter estructural. Según las autoridades, el objetivo es avanzar hacia un modelo propio de seguridad pública que aborde el delito sin recurrir a enfoques solo punitivos.

Tras la reunión del gabinete, el gobierno tiene previsto realizar una conferencia de prensa para presentar oficialmente los lineamientos del plan ante la ciudadanía. Luego, Negro esperará a los jerarcas de los partidos políticos, pero nacionalistas, colorados e independientes rechazaron la invitación.

El presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, dijo al diario El País que era “mentira” que el partido haya “participado activamente”, como decía la invitación de la cartera, porque hicieron “propuestas que no fueron tenidas en cuenta” y, por ende, no tenía “sentido” participar del encuentro de este jueves.

Por otra parte, tanto el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, como el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticaron en diálogo con el citado medio que los dirigentes de la oposición hayan sido citados horas después de que el documento se haga público.

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