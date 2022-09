Orsi: “El loquito suelto precisa detonante; somos nosotros cuando sembramos desconfianza”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, habló este sábado en el festival Late el Roosevelt, en el parque homónimo y se refirió a diversos hechos de violencia política tuvieron lugar esta semana, como fue el ataque vandálico al memorial de los Detenidos Desaparecidos en el Cerro, la remoción de la placa a Líber Seregni en la Meseta de Artigas (Paysandú), las manifestaciones contra el presidente del Codicen, Robert Silva —las pintadas en su casa y la rotura del vidrio de la camioneta que lo transportaba el jueves pasado— y, en la otra orilla, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández.

“Yo creo que ha habido una voz unánime del sistema político serio uruguayo de no echarle más leña al fuego. En Argentina es evidente con todos los ribetes que tiene lo que pasó, pero acá también. Lo primero en esta semana creo que fue el atentado contra el memorial del Cerro o cuando se arrancó la placa de Liber Sergni o cuando se pintó la casa del propio Robert Silva, son señales inconvenientes”, dijo.

“El loquito suelto precisa un clima donde moverse, precisa el detonante. Y eso somos nosotros mismos cuando del sistema político sembramos la desconfianza permanente. Desacreditamos permanentemente, insultamos. Cuando el clima se contagia así, el panorama es propicio para que aparezcan estas cosas”, aseveró el político frenteamplista.

Orsi dijo que estas situaciones a lo que invitan es a “reflexionar sobre otras cosas”, como por ejemplo, “la metodología utilizada en campaña”.

“No vale todo. Todos oímos hablar de las fake news y decimos 'ah, qué horrible' y todos sabemos que es horrible. Eso se inventa en algún lado o las granjas de trolls y bots y hay dinero atrás de eso. (…) Hay una linda idea que funcionó y nació de los periodistas, de los trabajadores del periodismo, fue un mecanismo de chequeo. Eso puede ser un avance. Y lo otro es que los partidos políticos seamos cada vez más transparentes. Porque no se puede sembrar dudas; cuanto más transparentes seamos, mejor”, expresó.

Consultado sobre comentarios desde la coalición de gobierno sobre “la manija” del Frente Amplio con respecto a la reforma educativa, Orsi dijo: “La coalición sola no habla. Hay gente suelta. A mí no me gusta generalizar, no está bien que lo hagamos. No está bien que lo hagan con nosotros, porque somos todos distintos. Yo he hablado con gente del gobierno que comparte esta filosofía. Si tu mirás, mucha gente de la coalición de gobierno o mucha gente del FA no entra en ese juego”.

“Al revés, yo creo que son la minoría. Pero la minoría a veces vende bastante mejor. Es mucho más novedoso. Hay legisladores que si no fuera porque insultan todos los días, no creo que nadie le dé un micrófono. Porque proyectos de ley no aparecen, ideas no se le caen ninguna. Sin embargo, el insulto rinde”, afirmó Orsi.

“Estamos a tiempo. Lo que decía recién reglamentar un poco el funcionamiento de los partidos, fundamentalmente en temas de financiación y las campañas, deberíamos regularlo un poquito más, antes de que se venga la campaña tenemos que tener algunas cosas medio resueltas”, concluyó.