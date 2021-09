Orsi: “Cuando el presidente de Cuba opina sobre la LUC a mí me hace mucho ruido también”

Política

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se refirió otra vez este miércoles en su audición semanal en CW 41 de San José al contenido de los dichos del presidente Luis Lacalle Pou durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en México.

“Yo voy a opinar porque el otro día me preguntaron qué pensaba yo de lo que había pasado y yo quiero precisar bien la cuestión. Una cosa es discutir el contenido de lo que el presidente dijo y ahí yo coincido en gran parte de lo que dijo”, comentó Orsi. “Ah sí, yo no puedo defender el grado de libertad que existe en Nicaragua. Yo fui un enamorado de los procesos en Nicaragua en la década de los 80 y hoy derivó en cualquier otra cosa, no tiene nada que ver con aquellos sueños que teníamos la gente de izquierda en su momento. Una cosa es el contenido, o hablar de Cuba de si es o no dictadura, desde que se instaló yo siempre oí hablar de la dictadura del proletariado, es la consigna de aquellos revolucionarios que se mandaron aquella patriada gigantesca en épocas de Batista y la invasión americana”, agregó.

Orsi señaló que “se puede discutir y es un lindo tema y está siempre en el tapete el grado de libertad que hay en cada rinconcito de nuestra América Latina”. “Yo el otro día escuché decir a un presidente decir que se iba de la presidencia solo muerto, que solo Dios lo sacarían de ahí adentro… o sea que los votos no lo sacarían. Entonces todo es polémico y analizable y vaya si en América Latina, pero en el mundo entero, la libertad sigue siendo un objetivo a conseguir. Nosotros porque vivimos una democracia como la nuestra donde gracias a tanta lucha y tantos años de pelea el pueblo oriental hemos logrado esta convivencia que tenemos hoy y que debemos cuidarla y mucho”, añadió.

El intendente canario hizo referencia a “la cantidad de homicidios y asesinatos que siguen habiendo de carácter político y social en Colombia, lo que ya sabemos de Venezuela y la falta de libertad de expresión que muchas veces se reclama y con razón, eso es un contenido y eso es un lindo debate”. “Ahora vamos a lo otro, por qué a mí no me gustó mucho lo que pasó. Porque hay ámbitos y ámbitos para plantear las cosas. Cuando uno está en la figura del presidente de la república, cuando uno representa a un Estado … me remito a las palabras de un presidente uruguayo que dijo ´no me corresponde opinar sobre la política interna de otros países´. Eso lo dijo un 7 de setiembre Luis Lacalle Pou. Cuando anuncia los acuerdos con China un periodista le pregunta sobre qué pensaba de la política interna de Brasil y Bolsonaro y él dijo esto. Y es la máxima que rige en relacionamiento de política exterior desde hace años y yo lo celebro”, expresó.

“No nos corresponde, no le corresponde a un jefe de Estado intervenir como tampoco me gusta a mí que intervengan en la política interna de Uruguay. Mala cosa sería, y cuando el presidente de Cuba opina sobre la LUC a mí me hace mucho ruido también. Porque se está metiendo en un tema interno de los uruguayos, pero cuando mi presidente que me representa en el mundo opina sobre la calidad de cada proceso democrático de otros países, creo –puedo equivocarme- que estamos rompiendo una línea que tiene la diplomacia uruguaya y que ha sido partidaria siempre de no intervenir en problemas de otros”, agregó.

Orsi dijo que “es bueno que todos compartamos la preocupación permanente por nuestra libertad”. “Es distinto. Yo soy solo un intendente, yo también tengo que tener cuidado, es como me preocupan qué pienso sobre lo que ocurre en tal departamento con decisiones o con la línea que lleva tal intendente… no, jamás me voy a meter en esos temas, aunque tenga opinión, pero me las guardo. Porque es parte de lo que he aprendido en esto de ser ejecutivo y tener responsabilidades”.

“Yo estoy en un departamento de casi 600.000 habitantes donde hay frenteamplistas, colorados, blancos, cabildantes, del Partido Independiente. Por eso me parece –que más allá de que no comparto el cómo, más allá del contenido- me parece que en esos ámbitos internacionales debemos pelear mucho por las libertades, por la democracia, pero no interviniendo o planteando cuestiones que tienen que ver con la vida de otros países porque como dije recién rompemos una tradición de mucha prudencia que ha tenido Uruguay”, aseguró Orsi.