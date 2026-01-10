Organización “antifascista” criticó dichos de Orsi sobre Maduro: “Contradice al gobierno”

Política

Montevideo Portal

La Internacional Antifascista Capítulo Uruguay expresó su rechazo a declaraciones del presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre Venezuela, y consideró que esas palabras “constituyen una violación a las normas internacionales y a los principios históricos del país”, según un comunicado difundido este viernes.

El documento hace referencia a declaraciones realizadas por Orsi el 8 de enero, en las que calificó como “una buena noticia” que Nicolás Maduro no gobierne más Venezuela, siempre y cuando “el régimen autoritario deje de existir y aparezca una democracia”.

La agrupación instó al gobierno uruguayo a definir una postura clara respecto a lo que denominó “el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada Cilia Flores”. Según el comunicado, “lo que el presidente considera una buena noticia es, para expertos de las Naciones Unidas, una grave violación de los principios más fundamentales del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

La agrupación afirmó que ningún “tratado internacional autoriza capturar presidentes extranjeros por acusaciones penales unilaterales”, y añadió que “no existe una orden de arresto de un tribunal internacional en el caso del presidente Nicolás Maduro”.

La Internacional Antifascista enumeró acciones que, en su texto, califica como incluidas en esa “buena noticia”, entre ellas el secuestro de un jefe de Estado y de una diputada, el asesinato de más de 100 personas, y el bombardeo de zonas diversas, incluidas áreas residenciales y de infraestructura médica en Venezuela.

La agrupación señaló que los dichos de Orsi “contradicen las declaraciones oficiales del gobierno uruguayo” emitidas los días 3 y 4 de enero, en las que se expresó rechazo a la intervención militar de un Estado en territorio de otro y se afirmó la importancia de respetar el derecho internacional.

En su resolución, la Internacional Antifascista Capítulo Uruguay decidió “rechazar dichas declaraciones”, “exhortar al gobierno a atenerse al respeto de los acuerdos internacionales a los que el país adhiere” y “exigir una postura clara de rechazo al secuestro por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores”.

Montevideo Portal