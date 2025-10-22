Oposición exigirá a Orsi y Lustemberg destituir a Danza y advierte por interpelación

Política

Los partidos de la oposición les exigirán al presidente de la República, Yamandú Orsi, y a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que destituyan a Álvaro Danza, presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a quien acusan de violar la Constitución por ejercer su cargo en el directorio público y además en mutualistas.

En conferencia de prensa, así lo aseguró el senador blanco Martín Lema: “Vamos a exigir que el Poder Ejecutivo destituya al presidente de ASSE. Directamente se la vamos a solicitar al presidente de la República y a la ministra de Salud Pública”.

El legislador criticó las “inmoralidades” de la situación de Danza y aludió a su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), donde indicó los ingresos que percibe.

“De los 640 mil pesos que cobra, 130 mil son por parte de ASSE, pero el resto prácticamente vienen de los prestadores con los cuales ASSE tiene que competir, o sea que está absolutamente condicionado. Porque esos recursos que dan para tener un vínculo laboral lo limitan en diferentes acciones que tienen que ver, nada más ni nada menos, con el prestador más grande de nuestro país”, sostuvo.

En ese sentido, aseveró que “esta situación es inadmisible y [Danza] no puede durar un minuto más en el cargo”.

“Si no se cumple con dicha destitución, se va a proceder a una interpelación” a Lustemberg, dijo además, lo que fue adelantado a Montevideo Portal por el diputado colorado Felipe Schipani.

“Aceptar un presidente de ASSE en una condición part-time, con la cabeza en otros temas, no es lo que merecen los usuarios ni la atención de la salud pública en nuestro país”, sentenció Lema.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, sería quien interpele a Danza en caso de que se concrete.

