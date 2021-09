Oposición cubana elogió a Lacalle Pou por hablar de falta de libertad en Cuba

Internacionales

El presidente Luis Lacalle Pou, recibió este lunes muestras de agradecimiento y elogio de la oposición cubana por criticar la falta de libertades en Cuba durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) celebrada en México.

"La Asamblea de la Resistencia Cubana, constituida por fuerzas representativas de la sociedad civil cubana dentro y fuera de la Isla, felicita y reconoce al presidente uruguayo como el mandatario latinoamericano más congruente y valiente de la cumbre", señala un comunicado emitido hoy.

La organización con sede en Miami agradeció "profundamente" que, en una cumbre "altamente ideologizada", Lacalle haya manifestado "claramente el sufrimiento del pueblo cubano".

"El presidente Lacalle entiende y se suma al dolor y a la lucha del pueblo cubano. Ha dicho lo que los cubanos sienten y piensan", declaró la activista Sylvia Iriondo, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

La opositora Rosa María Payá calificó a Lacalle Pou como "el presidente de la dignidad!". Payá escribió en Twitter agradeciendo a Lacalle Pou y a los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y Paraguay, Mario Abdo Benítez, por haber levantado la voz en defensa de la democracia "en medio de una vergonzosa #CELAC2021 que intenta lavarle la cara a los represores del pueblo de #Cuba y #Venezuela".

Lacalle Pou expresó que la participación del país en la cumbre celebrada el pasado fin de semana en México no significaba ser complaciente con países donde "no hay democracia plena". "Debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela", afirmó.

Sin embargo, lo más destacado por los medios fue el hecho de que Lacalle Pou, dirigiéndose al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recitara una estrofa de la canción "Patria y Vida", que se ha convertido en un himno de los que quieren cambios y libertad en Cuba.

"Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. Quién le dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente", fue el fragmento escogido por Lacalle de la canción creada y cantada por Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcom, del dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, El Osorbo y El Funky.

El escritor y exiliado cubano Carlos Montaner dijo que Lacalle Pou se convirtió súbitamente en la "estrella" de la reunión de los presidentes por su posición en defensa de la democracia en la isla.

"Fue muy afortunada su cita de unas líneas de 'Patria y Vida'. Díaz-Canel no pudo responder porque no tenía argumentos", escribió en Twitter. Este fin de semana la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), con sede en Miami, declaró "persona non grata" al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, "por su apoyo y reconocimiento a los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel".

La presencia en la cumbre de Maduro, sobre quien pesa una recompensa de 15 millones de dólares emitida en 2020 por EE.UU. ,que lo acusa de narcoterrorismo, no fue anunciada hasta última hora.

Con información de EFE