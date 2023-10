Ojeda se reunió con Abdala para buscar apoyo para reforma de allanamientos nocturnos

Política

Andrés Ojeda, dirigente colorado y abogado del sindicato policial, tuvo este domingo una reunión con el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, para conseguir apoyo para la propuesta de habilitación de los allanamientos nocturnos, a través de un plebiscito que se votaría en 2024.

“Él tomó el compromiso de acercar esta propuesta al Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt. Estoy en condiciones de decir que seguramente la semana próxima nos vamos a estar reuniendo con algunos senadores del Frente Amplio para poder conversar de este tema. Acá el riesgo que corremos es que el duelo de las paternidades nos haga naufragar una buena idea, necesaria y urgente para el Uruguay”, sostuvo el abogado, en declaraciones a Subrayado.

“No puede haber muchas propuestas, porque lo que hay que hacer es muy simple. Hay que suprimirle al artículo 11 de la Constitución la referencia a la noche”, agregó Ojeda.

Este artículo de la carta magna establece: “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.

En ese sentido, afirmó que “lo que da garantías no es la noche ni el día, es la orden del juez”.

Ojeda también se refirió al proyecto alternativo impulsado por los diputados Eduardo Lust y Gustavo Zubía, que plantea aprobar una ley interpretativa que haga “caer la fachada de hogar”, en los casos en que exista una boca de droga dentro del mismo.

“Yo creo que no es viable la otra propuesta que anda por ahí, la ley interpretativa, creo que es un atajo peligroso. Hogar es hogar, yo no puedo decir que una cosa deja de ser un hogar porque adentro se vende droga, no es razonable”, aseguró.