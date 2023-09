Allanamientos nocturnos son una “necesidad imperiosa” contra narcotráfico, afirmó Sanjurjo

970 Universal

El coordinador de Estrategias Focalizadas en Prevención del Delito del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dio su opinión a propósito de la propuesta de realizar allanamientos nocturnos para combatir el delito, y dijo que la apoya “sin duda”.

“Es una necesidad imperiosa. Es imposible combatir el narcomenudeo, el narcotráfico, sin allanamientos nocturnos. Sí, con los ojos cerrados la apoyo”, sostuvo en entrevista con 970 Noticias, en referencia a la propuesta que este miércoles el abogado y asesor de seguridad del Partido Colorado, Andrés Ojeda, le presentó al secretario de la Presidencia de la República, Álvaro Delgado.

A la salida del encuentro, Ojeda dijo en rueda de prensa: “Los allanamientos nocturnos hoy están bloqueados, a mi juicio de forma incorrecta, vetusta y vieja, por nuestra actual Constitución. Una prohibición que viene de 1830; una prohibición del siglo XIX, que la mayoría de los países han eliminado, y por alguna razón el Uruguay de forma ridícula la mantiene”.

Sanjurjo también dio su visión sobre el planteo realizado por los diputados Gustavo Zubía y Eduardo Lust, quienes promueven la presencia de los militares en las calles para “reforzar la seguridad”.

“[Sobre] el planteo de Zubía, no te voy a decir ni sí ni no. Hay maneras en las cuales se me ocurre que personas o miembros de las Fuerzas Armadas puedan colaborar en el terreno. Pero en América Latina la norma es que en casi todos los países se ha probado y ha sido nefasto; en el momento que uno pone los militares en las calles, los homicidios se duplican”, afirmó.

Sobre las 16 propuestas incluidas en el documento “Estrategia de seguridad integral y preventiva”, que surgió de una Mesa Interpartidaria donde participaron representantes técnicos en seguridad de los partidos políticos, Sanjurjo dijo cuáles de ellas comenzarán a aplicarse en los próximos meses.

“Estamos elaborando el decreto que permita hacer encuestas de victimización y también está en proceso lo mismo con el gabinete de seguridad integral. Por otro lado, la semana pasada estuvo una misión de la ONG internacional ‘Cure Violence’ y llevaron adelante una misión de prefactibilidad para traer a Uruguay esa metodología de trabajo tan interesante, que intenta prevenir la violencia, los tiroteos y los homicidios a través del uso de líderes comunitarios”, señaló.

Sobre la encuesta de victimización, dijo que el Observatorio sobre Violencia y Criminalidad no juega ningún rol y será realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En la mesa de consulta, dijo Sanjurjo que el Observatorio y la academia contarían con representación.

Otra medida planteada es la adopción de una política de datos abiertos que permita la visualización y mejora de la transparencia. Ya existe en el portal del Ministerio del Interior la posibilidad de acceder a esos datos, señaló.

Acerca del índice general de reincidencia penitenciaria, cuyo valor general es del 70% de expresos, puntualizó que “es un número muy alto”. “Es ineludible la conclusión” de que el sistema penitenciario no funciona en rehabilitación, dijo.

Además, aludió a su trabajo en la cartera encabezada por Luis Alberto Heber. “El ministro elige sus batallas, sus asesores y las personas que salen a hablar a la prensa, que de alguna forma nos especializamos en temas. Yo tengo una relación bárbara con Heber, me siento muy cómodo trabajando y él da para adelante”, aseguró.