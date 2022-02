Nicolás Schiappacasse está con covid-19 y “muy deprimido”, dijo su abogada defensora

Policiales

La abogada de Nicolás Schiappacasse, Karen Puntos, habló este lunes sobre la situación del futbolista que fue imputado por “tráfico interno de armas de fuego y municiones, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos en calidad de autor” y se encuentra en prisión preventiva.

Pintos dijo entrevistada por 100% Deporte (Sport 890 AM) que fue contactada por los padres del futbolista “para continuar con la defensa” que asumió recientemente. “Desde que Nicolás está privado de libertad con la única que ha estado en contacto es conmigo, soy la única persona que lo ha ido a ver porque estuvo una semana, aproximadamente, en el Centro de Ingresos del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que ahí solamente los abogados pueden verlo, no puede recibir visitas de familiares ni de amigos. Después le dan traslado a la cárcel de Florida, donde está cumpliendo la preventiva”, explicó.

“En el pabellón donde estaba había 30 reclusos, 25 con covid, por lo tanto, no se le permitió acceso a la familia, a ningún amigo y a mí como abogada. Ahora Nicolás dio positivo y estamos esperando que tenga el alta médica para que podamos verlo, pero sí he tenido contactos diarios telefónico con él y cuando estuvo en el centro de ingreso lo pude ver”, agregó.

Pintos sostuvo que Schiappacasse “está muy deprimido, muy mal” y una vez que tengan contacto físico con él esperan que “pueda tener algún tipo de contención con profesionales de la salud”.

La abogada comentó que la preventivas del futbolista es “por 90 días”, hasta el 26 de abril y “ahí se puede llegar a un eventual juicio o la posibilidad de un acuerdo”. “Todavía no podemos decir qué camino seguir porque estamos empezando con la defensa”, acotó.

Pintos señaló que “la mayoría de los temas que se hicieron virales” por el caso “no son verdad” y que el futbolista “no declaró nunca ni en sede policial ni en Fiscalía”. “Las redes tienen esas cosas, a veces negativas, y en este caso que resulta muy atractivo se viralizaron muchas cosas que no son reales”, añadió sobre trascendidos en redes con respecto, por ejemplo, a lo que había hecho o no la madre de Schiappacasse. “Su mamá no fue citada a declarar, no pasó nada de eso”, afirmó la abogada.

Pintos expresó que están “estudiando y trabajando” en el caso y pronto tendrán una reunión con la fiscal del caso, Ana Carolina Dean.