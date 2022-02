Caso Schiappacasse: Fiscalía investiga a cinco nuevos indagados por la compra de armas

Policiales

No termina acá

La investigación, tras la detención y formalización de la investigación que protagonizó el futbolista profesional Nicolás Schiappacasse, continúa, luego de que se constatara que el deportista profesional compró en tres oportunidades armas sin la correspondiente autorización y que llevó la pistola a partidos de fútbol. A su vez, en esa pericia, la Fiscalía accedió a “numerosas fotografías del imputado con varias armas de fuego de distinto calibre”.

El 11 de octubre del año pasado, por ejemplo, Schiappacasse le envió dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas (una marca Glock y la otra Browning), y el siguiente mensaje: "Me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo". El contacto luego le pregunta si la compró y el futbolista le manda foto del arma Glock, diciéndole que sí, "a mil doscientos”, agrega que “es re livianita".

Por otra parte, el 6 de diciembre de 2021, recibe un mensaje de otro contacto que le dice: "Vamos a pintar el Centenario hoy, estas pa’ la causa o qué". A esto, Schiappacasse responde: "Vamo’ hermano, sabes que me decís y yo voy". Fiscalía informa que acuerdan ir ese día a la noche, y luego el imputado le pregunta a su contacto, en referencia al arma 9 milímetros: "La 9, ¿la usaste?". El contacto responde: "No hermano, tiene todos los cosos que vos me diste".

Tras la indagatoria que se hizo en el celular del futbolista se logró sumar a cinco personas más que están siendo investigadas en el caso, informó Telemundo y confirmó la fiscal del caso, Ana Dean a Montevideo Portal. En concreto, se constató que el jugador dialogaba con otras personas sobre el asunto. Ese descubrimiento hizo que la Fiscalía aumente la cantidad de los indagados. Dean dijo que continuará con la investigación.