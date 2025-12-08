Policiales

Murió el hombre que mató a tiros a su pareja en estación de servicio de Treinta y Tres

Montevideo Portal

En las últimas horas, falleció el hombre de 53 años que el pasado domingo, sobre las primeras horas de la tarde, asesinó a su pareja, una mujer de 45, de varios balazos. El hecho se dio en una estación de servicio de Treinta y Tres.

Luego de cometer el crimen, el hombre se disparó una vez en la cabeza y fue trasladado a un CTI, donde se encontraba internado hasta este lunes.

La mujer llegó hasta la estación de servicio pidiendo ayuda y se encerró en una pieza, hasta la que llegó también el homicida. Cuando los efectivos arribaron, tras el llamado de la ahora fallecida, escucharon las dos detonaciones y posteriormente encontraron a ambas personas tendidas en el suelo.

Horas más tarde, la víctima fue identificada como Natalia Barbat, una maestra de una escuela de la ciudad de Treinta y Tres. Tras conocerse la noticia, varios colectivos de docentes se manifestaron al respecto.

Montevideo Portal