Murió el hombre que mató a tiros a su pareja en estación de servicio de Treinta y Tres

Montevideo Portal
En las últimas horas, falleció el hombre de 53 años que el pasado domingo, sobre las primeras horas de la tarde, asesinó a su pareja, una mujer de 45, de varios balazos. El hecho se dio en una estación de servicio de Treinta y Tres.
Luego de cometer el crimen, el hombre se disparó una vez en la cabeza y fue trasladado a un CTI, donde se encontraba internado hasta este lunes.
La mujer llegó hasta la estación de servicio pidiendo ayuda y se encerró en una pieza, hasta la que llegó también el homicida. Cuando los efectivos arribaron, tras el llamado de la ahora fallecida, escucharon las dos detonaciones y posteriormente encontraron a ambas personas tendidas en el suelo.
Horas más tarde, la víctima fue identificada como Natalia Barbat, una maestra de una escuela de la ciudad de Treinta y Tres. Tras conocerse la noticia, varios colectivos de docentes se manifestaron al respecto.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]