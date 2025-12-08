Locales

“Asesinaron a la maestra”: educadores en duelo por feminicidio en Treinta y Tres

Sobre el mediodía del domingo, el brutal asesinato de una mujer de 45 años provocó estupor entre los vecinos de la ciudad de Treinta Y Tres.

Tal como informáramos, la víctima es una mujer de 45 años, quien llegó —corriendo y pidiendo ayuda a gritos— hasta una estación de servicio situada sobre ruta 8. Allí fue alcanzada por su excompañero, un hombre de 53 años que portaba un arma de fuego. El sujeto acorraló a la mujer en una habitación del comercio, y allí la mató de un balazo. Luego se disparó en la cabeza con la intención de quitarse la vida, y al momento de redactarse la presente, permanecía hospitalizado en condición muy grave.

El agresor tenía antecedentes de violencia para con su ex, situación que había ameritado una orden de restricción. La medida cautelar había caducado en octubre y desde entonces no se habían producido nuevas denuncias.

La víctima fue identificada como Natalia Barbat, maestra de escuela pública en la capital olimareña. Tras conocerse la trágica noticia, colectivos de educadores manifestaron su pesar e indignación.

La Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (FUM TEP), la Asociación de Maestros de Treinta y Tres y la Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) emitieron comunicados en apoyo a la familia de Barbat —madre de un menor de edad— y en repudio por un nuevo caso de violencia machista con mortal desenlace.

“La FUM TEP quiere hacer llegar su solidaridad con la filial Treinta y Tres y la comunidad educativa de ese departamento. Nos encontramos ante un femicidio; hoy asesinaron a la maestra Natalia Barbat. Abrazamos a su familia, a sus alumnos y alumnas, a sus compañeras y compañeros de trabajo”, expresó la FUM TEP.

“Esta situación nos interpela sobre la violencia patriarcal y la responsabilidad del Estado que llega tarde otra vez. Rechazamos toda forma de violencia basada en género. Hoy nos duele Natalia y nos duele la violencia que nuevamente golpea a la escuela pública uruguaya”, añadió la federación.

“Seguiremos en la lucha por un Uruguay más justo e igualitario en el que ninguna mujer más sea víctima de esta realidad, cuyas cifras son alarmantes”, concluyó.

Desde Ademu se manifestó que “este crimen, expresión extrema de la violencia basada en género, nos convoca a redoblar esfuerzos en la prevención, sensibilización y denuncia de toda forma de violencia. Como sindicato, continuamos exigiendo a las autoridades políticas públicas efectivas que garanticen la protección de las mujeres en todos los ámbitos. Reafirmamos que ninguna forma de violencia es tolerable, y que la construcción de espacios educativos seguros, cuidados y libres de discriminación es una tarea urgente y colectiva”.

El asesinato de Barbat también fue lamentado y repudiado desde la organización del certamen de belleza “Señora de las cuatro décadas”, del que Barbat participó este año.

La Escuela 25, donde trabajaba Barbat, no impartirá clases este lunes.

Asimismo, se convocó a una movilización esta tarde en la capital olimareña.